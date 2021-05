Mars : Pilotez le rover Perseverance comme si vous y étiez

Alors que le rover Perseverance se promène (presque) seul sur Mars, les fans de conquête spatiale peuvent en prendre virtuellement le contrôle par le biais d'une simulation disponible sur Internet.

Mise au point par Ryan Kinnet, un ingénieur dans l'aérospatial qui travaille au sein de la Nasa, cette expérience disponible ici s'appuie sur les contraintes et la géographie rencontrées par Perseverance.

Anybody want to drive a Mars rover?



Go ahead, take it for a spin!



(headphones on!)https://t.co/6WnHAWFCxS pic.twitter.com/iBnzLVoR2d — Ryan Kinnett (@rover_18) April 27, 2021

Pour plus d'immersion, l'ingénieur recommande d'utiliser un casque audio ou des écouteurs, puisque cette simulation diffuse les enregistrements audio que le rover a transmis depuis la planète rouge. Une fois bien installé dans votre siège, vous pouvez alors vous lancer dans cette aventure martienne depuis le cratère Jezero, où le robot s'est posé.

Comment le contrôler ?

Pour ce qui est des contrôles, vous pouvez cliquez sur l'onglet Page Info. En appuyant sur H (pour Home) par exemple vous partirez depuis le site d'atterrissage. Sur la touche G (Go to) et en sélectionnant un point de destination avec le curseur de votre souris, vous indiquez au rover où se rendre. Le W permet d'accélérer et le X de ralentir, notamment. A vous alors de vous lancer parmi les deux chemins recommandés, mais gare à ne pas vous précipiter, car ici tout est une question de maîtrise et d'anticipation.

Il est également possible de sortir le bras robotisé du rover. Avant de procéder à cette étape, veillez à bien stopper Perseverance en appuyant sur S. Il faut ensuite sélectionner l'onglet Rover et Robotic Arm. L'idée ici étant de simuler l'étape du prélèvement d'un échantillon du sol martien.