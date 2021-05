Quand votre mobile indique 100% de charge, ce n’est pas vrai

Lorsque vous voyez l'indicateur de batterie passer de 99% à 100%, vous pensez généralement que la charge est pleine ? Faux, répondent les experts de DXOMARK qui font part de tests surprenants autour des mobiles.

Publiés ce lundi 10 mai, ces nouveaux tests indépendants réalisés sur des dizaines de smartphones commercialisés actuellement révèlent des surprises par rapport à ce qu'annoncent les constructeurs.

Déjà connue internationalement pour les tests des appareils photos des mobiles, de la qualité des écrans ou encore des enceintes connectées, la société DXOMARK, basée à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), vient de mettre au point une batterie d'expériences visant à éprouver l'autonomie, le temps de charge des mobiles et leur efficacité énergétique. Et ces tests inédits ont mis en évidence des disparités entre les modèles.

«De manière générale, nous avons constaté plusieurs points intéressants. Par exemple, quand les téléphones affichent 100 % de charge ce n’est en réalité pas totalement fini. Au moment où les 100 % sont affichés, on s’est rendus compte qu’il manquait en réalité jusqu'à 9 % de charge sur certains modèles. C'est tout de même important alors que l'on croit partir avec un mobile chargé à fond», indique ainsi Olivier Simon, chef du laboratoire en charge de ces tests, qui a pu constater cela grâce à des tests réalisés avec un oscilloscope. Il faut généralement attendre plusieurs minutes, voire une demi-heure supplémentaire pour s'assurer que l'on repart avec un smartphone vraiment chargé à bloc.

«De manière générale, on remarque qu'entre 80 et 100 %, la charge devient plus compliquée, nous avons vu des modèles de mobiles mettre 30 minutes et d'autres jusqu'à 1h30 pour compléter cette étape», indique-t-il, tout en précisant également que «lorsqu’un téléphone indique qu’il reste 20 % de batterie, ce n’est pas forcément la réalité, avec des estimations parfois surestimées ou sous-estimées de la part des constructeurs».

DXOMARK a également mis en avant un premier classement de 17 smartphones actuels dont le rapport autonomie/charge est intéressant. Et parmi les premiers mobiles figurant au top de ce classement, les modèles haut de gamme ne sont pas forcément les meilleurs élèves.

Le premier de ce classement (à voir ci-dessous) est ainsi le Samsung Galaxy M51 (sorti fin 2020) ce modèle que l'on trouve aujourd'hui vendu entre 300 et 350 euros s'offre une note de 88/100. Il est suivi de près par le Wiko Power U30 (86/100) lancé cette année pour 179 euros et le Oppo FindX 3 Neo (81/100) est le premier haut de gamme du tableau à 799 euros. L'iPhone 12 Pro Max d'Apple à 1.259 euros se hisse en 4e position avec une note de 78/100.

«Il faut souligner que les mobiles haut de gamme sont souvent moins bien placés en raison des technologies qu'ils embarquent. Leur fonctionnement est plus complexe et des composants viennent réduire leur autonomie lorsqu'on les compare à des mobiles d'entrée de gamme plus "légers"», tempère ainsi Olivier Simon.

Chaque test de smartphone s'attarde sur environ 70 mesures et dure 6,5 jours pour chacun, précise DXOMARK. «Le protocole de tests évalue l’expérience complète de la batterie, selon 3 paramètres principaux : l’autonomie (soit le temps d’usage attendu pour une charge complète), la charge (selon plusieurs modalités –charge pleine, charges très courtes), ainsi que l’efficacité énergétique, qui mesure à la fois l’efficacité de la charge et les consommations résiduelles du chargeur, ainsi que les consommations en usage», explique-t-on.

D'ici à la fin de l'année, DXOMARK compte établir un classement comptant sur 60 modèles testés dans ses locaux. Il peuvent être consultés gratuitement sur le site officiel de cette société.