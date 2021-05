E-junior.fr : un nouveau site sensibilise enfants et parents aux usages d'Internet

Que faire en cas de mauvaise rencontre sur Internet ? Comment réagir face à des images choquantes ? Le cyberharcèlement, c'est quoi ? Nos rapports aux écrans a changé et les enfants n'ont souvent pas les clés pour comprendre le monde numérique. Afin de participer à leur éducation, un nouveau site baptisé E-junior.fr vient d'être lancé aujourd'hui.

Cette plate-forme ludo-éducative pensée pour les 7-13 ans a été créée conjointement par Samsung Electronics France par la société Tralalère, spécialisée dans ce domaine notamment à travers le programme Internet Sans Crainte.

Gratuit et sans inscription afin de respecter totalement la vie privée des utilisateurs, E-Junior.fr s'adresse en réalité aussi bien aux enfants qu'aux parents et aux professeurs, le tout dans un environnement ludo-éducatif.

Se prémunir face à certaines situations

Dès les premières secondes, les internautes font la connaissance de Misso le petit chat et ses amis Zoé et Sam, deux enfants qui habitent la cité virtuelle de Missoville. Avec eux, on peut découvrir huit parcours thématiques pour répondre à diverses questions et participer à des jeux. Protéger ses données personnelles, savoir chercher sur Internet, le rapport aux écrans, l'identité numérique, le cyberharcèlement, les contenus choquants et inappropriés, le respect de la vie privée et les mauvaises rencontres, sont ainsi passés en revue avec les clés pour tout comprendre et comment réagir ou se prémunir face à certaines situations.

«Samsung est déjà engagé et actif dans le domaine de l’éducation numérique, nous sommes notamment signataires du protocole de protection des mineurs contre les contenus pornographiques. Nous sommes leader sur le marché de l’électronique grand public et il est donc de notre responsabilité d’apporter une aide aux parents et aux familles. Le contenu proposé sur la plate-forme e-junior.fr est également prévu pour les adultes, pour les parents et les professeurs. Car rien ne remplace l’opportunité qu’un adulte puisse faire les huit parcours avec les enfants. L’idée est donc de rassembler autour d’une expérience ludo-éducative», explique ainsi Olivier Oger, vice-président en charge des ressources humaines et de la RSE chez Samsung Electronics France pour CNEWS.

Bientôt partagé dans les écoles

Les huit parcours sont également pensés pour être réalisables de A à Z par les enfants, l'idée étant de participer à diverses jeux ludiques et interactifs. Parallèlement, le lancement officiel d'e-junior.fr aujourd'hui entend porter cette plate-forme à la connaissance du plus grand nombre et notamment du corps enseignant.

«E-junior a d’ailleurs été déjà testé dans une école de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), cet outil a été salué par des enseignants qui comptent l’utiliser à la rentrée prochaine», conclut ainsi Olivier Oger.