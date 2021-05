Le museum d'histoire naturelle fait revivre les animaux disparus en réalité augmentée

En complément des animaux empaillés et des squelettes de dinosaures, la Grande galerie de l'évolution du Museum national d'Histoire naturelle prépare sa réouverture avec une expérience inédite. Il sera possible de voir des espèces disparues en réalité augmentée et en taille réelle.

Annoncée pour le 16 juin prochain dans ses locaux du Jardin des Plantes à Paris (5e), cette expérience nommée «Revivre les animaux disparus en réalité augmentée» permettra de «ressusciter» onze espèces.

Une «vache de mer» de huit mètres

Du célèbre Dodo au légendaire tigre à dents de sabre, en passant par le grand pingouin, le calao à casque rond (actuellement fortement menacé), la tortue géante ou encore une impressionnante Rhytine de Steller (aussi appelée vache de mer) de huit mètres, il sera possible d'approcher sans danger toutes ces créatures et de les observer sous divers angles. Et pour renforcer cette immersion, une expérience sonore accompagnera même certains animaux. Tous sont présentés avec diverses animations afin de les rendre le plus vivants possible à nos yeux.

Les visiteurs qui souhaiteront tenter l'aventure devront se rendre dans la Salle des espèces menacées et disparues de la grande galerie et enfiler un casque Hololens 2 de Microsoft. Le studio SAOLA, spécialiste des expérience immersives, a ainsi créé cette visite inédite d'une quinzaine de minutes et qui se déroulera par petits groupes de cinq personnes. Un pigeon migrateur aux ailes roses argentée (une espèce disparue au début du XXe siècle) modélisé en 3D jouera le rôle de guide dans ce parcours.

Les animaux présents apparaissent à la manière d'hologrammes dont il sera possible de s'approcher pour les admirer sous différents angles. Tous animés, ces animaux témoignent notamment de l'impact de l'homme sur leur triste sort. Quelques surprises se glisseront également dans cette visite virtuelle, notamment lorsqu'on découvre le Grand scarabée aptère d'Angola que l'on croyait disparu et dont une faible quantité d'individus survit malgré tout et a récemment été observée.

Parmi les espèces présentes les plus impressionnantes qui devraient attirer les regards des curieux, on dénombre l'oiseau-éléphant de trois mètres autrefois présent sur l'île de Madagascar et chassé par les hommes, mais aussi le tigre à dents de sabre qui vivait sur le continent américain il y a encore 10.000 ans.

Revivre les animaux en réalité augmentée, à La Grande Galerie de l'Evolution du Museum national d'Histoire naturelle, à partir du 16 juin.