Whatsapp : Que deviendront les comptes qui n'ont pas accepté les nouvelles conditions ?

Fixé au 15 mai, par WhatsApp, l'ultimatum pour accepter les nouvelles conditions de ce service inquiète les utilisateurs. Mais qu'arrivera-t-il s'ils refusent à partir de cette date ?

«Les Conditions d'utilisation entreront en vigueur le 15 mai 2021. Veuillez accepter ces mises à jour pour pouvoir continuer à utiliser WhatsApp après cette date.» C'est par ce message que la célèbre application mobile met en garde ses utilisateurs qui n'auraient pas encore franchi le pas.

Un délai supplémentaire avait en effet été accordé début février par la plate-forme qui avait essuyé de nombreuses critiques de la part des internautes. Initialement prévue pour le 8 février, la date limite avait donc été reportée jusqu'au 15 mai prochain. Temps que WhatsApp s'était accordé pour expliquer davantage et plus clairement ce qui allait changer.

Un accès limité au service

Le 15 mai, les conditions générales d'utilisation (CGU) vont donc changer sur la messagerie instantanée. Si vous refusez celles-ci, sachez que vous ne serez pas banni de WhatsApp, contrairement à ce que certains internautes avancent. «Aucun compte ne sera supprimé», explique ainsi la société qui appartient à Facebook.

Mais attention : en réalité, la société précise qu'il sera possible de rester connecté à WhatsApp. A la différence près que vous ne pourrez que recevoir des appels et vous serez seulement notifié lorsqu'un message vous sera adressé. Toutefois, il sera impossible d'émettre des appels et vous ne pourrez ni lire, ni écrire ou envoyer de messages. En clair, votre compte reste ouvert, mais l'usage de WhatsApp sera fortement limité. Les utilisateurs pourront toutefois décider d'accepter les nouvelles conditions même après le 15 mai, pour récupérer pleinement accès à cette appli mobile.

Des suppressions de comptes en vue ?

Parallèlement, WhatsApp omet de préciser si cet accès restreint à son service sera durable ou bien que la suppression des comptes qui auraient refusés est bien prévue dans les mois qui suivront ce refus. Car un autre point important est à souligner. En effet, WhatsApp précise que sa politique en matière de comptes inactifs sera applicable.

Or, dans ses conditions d'utilisation, la plate-forme avertit qu'au bout de 120 jours d'inactivité sur un compte utilisateur, celui-ci est supprimé afin de «limiter la rétention de données et de protéger la vie privée des utilisateurs». «Par inactif, nous entendons l'absence de connexion à WhatsApp», est-il écrit.

La possibilité de sauvegarder ses conversations

Enfin, WhatsApp précise que pour celles et ceux qui souhaitent quitter sa plate-forme. Il est encore possible pour ces utilisateurs d'opérer une sauvegarde de leurs conversations que se soit sur iOS que sur Android. Pour ceci, il convient d'exporter ces données en passant par le menu WhatsApp, puis «Réglages», puis «Discussion» et enfin «Sauvegarde».