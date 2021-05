Impôts : attention à cette arnaque qui promet un remboursement

Une nouvelle tentative d'hameçonnage accompagne la campagne de déclaration d'impôts sur le revenu. Les pirates y promettent un remboursement de plusieurs centaines d'euros de la part de l'administration. Bien entendu, il s'agit d'une arnaque.

Repéré par le site Numerama, cette tentative de phishing est envoyée généralement par le biais d'un e-mail adressé par «[email protected]» et portant comme sujet : «lettre d’information de votre status sur impots.gouv.fr» (avec une faute d'orthographe au mot «statut». Une erreur qui doit d'ailleurs vous mettre la puce à l'oreille.

Celle-ci prétend que l'administration fiscale se serait trompée dans un calcul et qu'un remboursement en votre faveur, d'un montant de 490 euros. Un montant qui serait en attente et bloqué car l'administration n'aurait pas toutes les informations nécessaires afin de compléter cette étape. «Le code postal enregistré ne correspond pas à celui associé à votre compte bancaire», prétendent ainsi les auteurs de ce mail frauduleux.

Un faux site pour s'y méprendre

L'arnaque se poursuit ainsi. Le courriel invite ensuite à suivre une procédure pour «compléter les informations» manquantes en cliquant sur un lien. La page internet qui s'ouvre alors permet d'accéder à un faux site qui imite presque parfaitement le portail du site officiel des impôts. On y inscrit son identité, son adresse et comme par hasard... ses coordonnées bancaires. Il s'agit bien d'un faux site et le nom de l'adresse qui s'affiche dans la barre de navigation «kydsjqt.cluster030.hosting.ovh[.]net» est bien loin du vrai site : impots.gouv.fr, précise Numerama.

Si vous recevez ce type de mail, veillez à ne jamais les lire, ni à cliquer sur les liens proposés. L'administration ne cherchera jamais à vous contacter par le biais d'un email pour vous rembourser. Et encore moins à vous demander de mettre à jour vos coordonnées bancaires et de cartes de crédit. Les versements se faisant d'abord par RIB et les remboursements de la part de l'administration sont toujours signalés sur le site officiel impots.gouv.fr. Dans le doute, vous pouvez vous y rendre et entrer vos identifiants afin de voir si un message ou une procédure est en cours.