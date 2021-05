Fête des mères 2021 : le plein d'idées cadeaux high-tech

Alors que la fête des mères est attendue pour le dimanche 30 mai, CNEWS partage sa sélection de cadeaux high-tech.

Les tarifs annoncés sont les prix de vente public conseillés et ne tiennent pas compte des éventuelles promotions proposées par les revendeurs.

Apple AirTag

© Apple

Pour les parents étourdis qui perdent tout le temps leurs clés ou qui craignent de perdre ou de se faire voler leur vélo, un sac à main ou un sac à dos par exemple. Apple vient de lancer de petits traceurs bien pratiques. Avec son design épuré en forme de pastille de la taille d'une pièce de 2 euros, l'AirTag se glisse dans un sac, une valise ou bien s'attache à un porte-clés par exemple. Une fois associé avec votre compte Apple, il est possible de savoir où il se situe grâce à l'appli Localiser, disponible sur iPhone, iPad et Mac. Un objet connecté proposé au tarif de 35 euros pièce. A noter qu'un coffret contenant quatre AirTags est proposé à 119 euros. Plusieurs portes-clés, boucles et ustensiles permettent de les attacher.

AirTag, Apple, à partir de 35 euros.

Sonos Roam

© Sonos

Dans la catégorie des enceintes nomades, l'américain Sonos propose la Roam, pour bouger partout avec du bon son. Un objet compact (17 cm de haut par 6 cm de large environ) et doté d'une excellente robustesse. Cette enceinte connectée est surtout conçue pour barouder et suivre ses propriétaires mélomanes en tous lieux, y compris en bord de mer ou de piscine puisqu'il ne craint ni l'eau, ni la poussière. Côté son, le Sonos Roam s'intègre dans la droite ligne de l'écosystème de la marque et peut être appairé en wifi avec les autres enceintes Sonos du foyer et il est même possible d'opérer la stéréo avec deux Roam. L'objet passe automatiquement en mode Bluetooth lorsqu'il s'éloigne du foyer pour s'appairer avec un smartphone et faciliter le partage de musique.

Roam, Sonos, 179 euros.

Sony wh-1000XM4

© Sony

Comptant parmi les meilleurs casques audio lancés en fin d'année dernière, le Sony WH-1000XM4 revient pour la fête des mères 2021 dans une édition spéciale intitulée Silent White. Sony y démontre autant son savoir-faire en matière de technologie audio que pour la partie logicielle. Un casque à réduction de bruit active indissociable de son application mobile (Headphones Sony- iOS et Android) qui permet de le paramétrer dans les moindres détails. La firme japonaise mise ainsi sur l’intelligence artificielle pour augmenter l’expérience sonore que délivre son dernier supra-aural. L’idée est d’utiliser les micros du casque pour analyser en permanence les sons ambiants et adapter la réduction de bruit en conséquence. De conception robuste, tout en restant léger et confortable, il offre surtout une belle expérience sonore.

WH-1000XM4 édition limitée Silent White, Sony, 430 euros (uniquement dans les FNAC-DARTY), existe aussi en noir et en crème chez les autres revendeurs.

Huawei Band 6

© Huawei

Pour les budgets plus serrés en vue de la fête des mères. La nouveauté 2021 chez Huawei dans le domaine des montres/bracelets connectés, c'est le Band 6. L'objet reprend le design rectangulaire et légèrement courbé pour épouser le poignet de son prédecesseur en l'affinant et en lui offrant un écran couleur bien plus visible (148 % de plus que le Band 5). Au poignet, l'objet s'avère donc plus flatteur et mieux fini, tout en restant léger (98 g). Pensé pour le quotidien, le Band 6 intègre 96 modes d'entraînement pour une multitude de disciplines sportives. On salue également son autonomie de près de deux semaines complètes pour un usage moyen.

Band 6, Huawei, 59 euros.

Polaroid Go

© Polaroid

Polaroid aussi continue de surfer sur l'instantané. Lancé fin avril en France, le Polaroid Go est une version plus compacte du Polaroid Now lancé en 2019. Avec ses dimensions réduites (10,5 x 8,39 x 6,15 cm), il ambitionne d'être l'un des appareils instantané les plus petits du marché pour éditer des photos au format carré. On y retrouve les couleurs originales des premiers appareils photo Polaroid vendus dans les années 1970, avec le célèbre petit arc en ciel et son gros bouton rouge. Toutefois, le Polaroid Go mise sur les rondeurs pour se démarquer et lui offrir un côté plus sympathique.

Polaroid Go, Polaroid, 119,99 euros.