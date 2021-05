Malware : cette nouvelle arnaque vole vos mots de passe grâce aux frappes du clavier

Microsoft vient de lancer une alerte de cybersécurité en mettant en avant un nouveau malware capable de récupérer vos mots de passe. L'objet de ce logiciel espion ? Enregistrer les boutons frappés au clavier et leur ordre pour relever identifiants et passwords à votre insu.

Selon la firme de Redmond qui vient de publier un message d'alerte sur les réseaux sociaux, ce malware repose sur un système de phishing (hameçonnage) en invitant à cliquer sur un document pdf en pièce jointe. Ce dernier, intitulé STRRAT, contient bien sûr un script qui s'exécute en tâche de fond, à la manière d'un rançongiciel qui irait collecter vos données.

The latest version of the Java-based STRRAT malware (1.5) was seen being distributed in a massive email campaign last week. This RAT is infamous for its ransomware-like behavior of appending the file name extension .crimson to files without actually encrypting them. pic.twitter.com/mGow2sJupN

— Microsoft Security Intelligence (@MsftSecIntel) May 19, 2021