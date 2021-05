Voici l'astuce à connaître pour sauver son smartphone tombé dans l'eau

Un smartphone qui tombe dans une cuvette de toilettes, un bac de vaisselle ou même une piscine, n'est pas nécessairement destiné à la casse. Une méthode simple existe qui peut sauver un portable en 24 heures.

Seuls les plus chanceux et les plus avisés n’ont jamais assisté à la submersion malencontreuse de leur smartphone. Cette mésaventure est source d'une bonne dose d’inquiétude. Et l’épineuse question de savoir si la clef n’est autre que le rachat d’un nouveau portable, hante rapidement les esprits.

Fort heureusement, il existe une solution simple à tous pour tenter, souvent avec succès, de faire renaître son smartphone si l'immersion n'a pas été trop longue. La première manipulation consiste à retirer la batterie et la carte SIM afin de s’assurer de sauvegarder les données et les informations importantes.

Il convient ensuite d'utiliser un coton-tige pour absorber l'humidié persistante dans les coins du smartphone.

Troisième et dernière opération : mettre pendant 24 heures le téléphone mobile dans une pochette plastique hermétique à l'intérieur de laquelle des sachets dessicants ont été préalablement placés.

Une alternative consiste également à plonger le smartphone dans un bol de grains de riz. La céréale est efficace pour absorber l'humidité.