Un portail inspiré de Stargate relie deux villes en Europe

Le film et la série Stargate (La Porte des Etoiles) ont inspiré la ville de Vilnius en Lituanie. Celle-ci vient d'inaugurer un portail qui permet de se «téléporter» virtuellement à 600 km, à Lublin en Pologne.

L'installation repose sur la coordination de deux écrans circulaires et d'un jeu de caméras reliées à Internet. A l'image d'un appel vidéo retransmis sur des écrans géants. Toutefois, la perspective offerte par cette installation se veut plus proche d'une carte postale, puisque la vision est partagée en ultra grand angle, sans se centrer sur une ou deux personnes en particulier.

Un pont entre les cultures

Installé sur le parvis de la gare de Vilnius, ce projet a surtout une valeur sociale, selon la ville, qui s'offre par là-même un petit coup de pub touristique avec cette fenêtre ouverte sur le monde.

Alors que cinq années ont été nécessaires à l'élaboration puis à la concrétisation de ce portail, la capitale de la Lituanie ambitionne de rapprocher les peuples entre eux, pour communiquer et s'intéresser aux autres, notamment en cette période de crise sanitaire internationale.

Dans un communiqué de presse labellisé «Go Vilnius», Benediktas Gylys, président de Benediktas Gylys Foundation et initiateur de ce projet, explique ainsi que ce portail peut être vu comme «un pont qui unifie et une invitation à s'élever au-dessus des préjugés et des désaccords qui appartiennent au passé».

Regarder les autres pour mieux se comprendre mutuellement à travers le temps, c'est aussi pourquoi ce portail hérite d'un design circulaire qui doit évoquer l'idée d'un cadran temporel. Fabriquée et conçue par un groupe de l'Université Technique de Vilnius, l'installation pourrait se multiplier à travers d'autres villes jumelles qui souhaiteraient tenter l'expérience, expliquent ses créateurs.