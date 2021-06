Les meilleures TV de 2021

Alors que le contexte sanitaire a fait exploser les ventes de téléviseurs, l'arrivée de l'Euro à partir du 11 juin incite les Français à s'équiper de nouveaux postes. CNEWS vous propose une sélection des meilleurs TV actuels.

Les tarifs basés sur les prix publics conseillés sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte des promotions offertes par les revendeurs.

samung neo qled QN95A

Lancée cette année, la nouvelle gamme de téléviseurs Samsung Neo QLED promet d'offrir un niveau de luminosité intéressant en s'appuyant sur la technologie Mini LED. Cette dernière est censée offrir un niveau de colorimétrie très riche, mais aussi limiter l'effet de surexposition de certaines sources lumineuses, notamment lorsque des blancs sont affichés à l'écran.

Dans cette gamme, les modèles QN95A, disponibles en 55, 65, 75 et 85 pouces, ont une qualité d'image intéressante et même plus détaillée que les modèles QLED normaux. Il faut toutefois procéder à certains ajustements manuellement pour obtenir une belle différence, ne vous contentez donc pas des réglages d'usine, même si la calibration est ici au top. Côté finition, Samsung propose ici du haut de gamme, alliant finesse (avec une dalle ne dépassant pas les 2,5 cm d'épaisseur) et robustesse.

Neo QLED QN95A, Samsung, à partir de 2.299 euros pour la version 55 pouces.

LG OLED C1

Toujours maître dans l'art de l'OLED, LG distille chaque année des améliorations qui font toujours la différence sur les TV qui s'appuient sur cette technologie. Les versions 2021 du LG OLED C1 sont disponibles en 48, 55 et 65 pouces avec des dalles saluées pour leur contraste impressionnant, offrant une colorimétrie à la hauteur. Depuis quelques années LG a également fait beaucoup d'effort pour adapter au mieux l'OLED au gaming, et ces nouveaux écrans le démontrent.

Parallèlement, la technologie ThinQ AI continue d'évoluer avec de nombreux appareils annexes pris en charge, notamment ceux liés à Alexa, Google Assistant et Apple AirPlay 2 ainsi que l'Appli Maison d'Apple, afin de faire de cet écran un hub pour la domotique. Le calibrage d'usine est toujours excellent. Il est à noter que ces téléviseurs intégreront une mise à jour en fin d'année pour une compatibilité avec Stadia, le service de cloud gaming de Google. Enfin, le son n'est pas en reste avec une compatiblité interne Dolby Atmos.

OLED C1, LG, à partir de 1.499 euros pour le modèle 48 pouces.

Philips The One PUS85x5

Si Philips propose avec le modèle OLED+935, l'un des meilleurs TV haut de gamme du marché, la marque commercialise également un modèle intéressant pour les budgets plus serrés mais qui souhaitent tout de même accéder à la qualité ou encore les couples et familles à la recherche d'un deuxième téléviseur. Disponible en 43, 50, 58, 65 et 70 pouces, le modèle The One PUS85x5 possède plusieurs atouts dans sa manche.

Ce modèle 4K profite d'un pied central pivotant à 58 ° mais aussi de la fameuse technologie Ambilight que les clients de Philips connaissent bien. Cette dernière repose sur des LED qui s'adaptent à l'ambiance et aux couleurs de l'image pour la faire «sortir de l'écran» en projetant, sur le mur situé derrière le téléviseur, un jeu de lumière. Un mdoèle accessible mais qui ne sacrifie pas la qualité.

The One PUS85x5, Philips, à partir de 649 euros pour le modèle 43 pouces.

Panasonic HZ1000E

Lancés l'an passé, les TV Panasonic HZ1000E font de la résistance en 2021 avec de bons arguments à partager. A commencer par le prix. En effet, ces téléviseurs disponibles en 55 et en 65 pouces étaient lancé l'an passé autour des 2.000 euros, ils sont à présents disponibles à presque moitié prix. Et Panasonic les met en avant pour l'Euro.

Ici la marque nippone propose des téléviseurs OLED dotés d'une jolie dalle, idéalement calibrée pour les cinéphiles et les amateurs de sport. Panasonic apporte une image flatteuse et une finition qui suit un appareil à ce niveau tarifaire. Il est également à noter que Panasonic propose de faire reposer sa dalle sur un pied central qui permet de faire pivoter l'écran. Pour le reste, le savoir-faire de Panasonic reste impressionnant en la matière.

HZ1000E, Panasonic, à partir de 1.999 euros pour le modèle 55 pouces.

Sony XR-A90J

Du grand art chez Sony, avec la gamme d'écrans Oled XR-A90J. Disponible en 55, 65 et 83 pouces, celle-ci représente le très haut de gamme de la marque japonaise. Un téléviseur qui embarque une nouvelle dalle OLED conçue par LG qui entend améliorer la luminosité, tandis que le processeur Bravia XR se charge d'améliorer le rendu des scènes.

On salue également l'ajout d'un nouveau système anti-reflet qui améliore l'expérience. Le son n'est pas en reste avec un rendu propre aux téléviseurs Sony qui s'appuie notamment sur la dalle de verre pour retransmettre certaine vibrations. L'idée étant de donner l'impression que le son sort de l'image, comme au cinéma.

XR-A90J, Sony, à partir de 2.690 euros pour le modèle 55 pouces.

TCL C72+

TCL a su imposer de très bons standards pour livrer des téléviseurs proposant un rapport qualité-prix louable. En atteste, le C72+ que la marque chinoise propose cette année. Un téléviseur 4K QLED qui propose des couleurs chatoyantes et qui s'appuie surtout sur une dalle 100 Hz. Un bon point pour les gamers, notamment grâce au mode Game Master Pro pour apporter une meilleure fluidité.

Proposé en deux versions : 55 et 65 pouces, le C72+ est un téléviseur polyvalent qui intègre un système sonore Onkyo, compatible Dolby Atmos. La finition est au rendez-vous et répond aux standards actuels avec un châssis tout en finesse.

C72+, TCL, à partir de 899 euros pour le modèle 55 pouces.