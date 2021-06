Donald Trump abandonne son blog mais revient sur Facebook et Instagram

Donald Trump n'en a pas fini avec ses déboires sur internet. Après avoir été banni de tous les réseaux sociaux, l'ancien président américain avait créé un blog pour partager ses déclarations. Mais moins d'un mois après, celui-ci a été désactivé.

Depuis le 2 juin, impossible donc d'accéder à la page nommée «From the Desk of Donald Trump» («Depuis le bureau de Donald Trump», en français). Plusieurs médias américains comme le Washington Post notent que les visites des internautes sur ce blog étaient en chute libre ces dernières semaines, ce qui peut expliquer la décision d'abandonner l'idée. Selon le quotidien américain, seules 15.000 interactions quotidiennes étaient recensées par jour cette semaine, contre 159.000 à son lancement.

Seulement, peu après l'annonce de la fermeture du site, une «bonne nouvelle» est tombée pour le milliardaire. Ses comptes Instagram et Facebook semblent en effet avoir été réactivés. Le républicain les récupère comme il les avait laissés : avec respectivement 24 et 35 millions d'abonnés. Mais pour l'heure, aucune nouvelle publication n'a été partagée par l'homme ou ses équipes. Sur Facebook, son dernier message demandait aux émeutiers de ne pas commettre de violences alors qu'ils étaient entrés par la force dans le Capitole.

Un discours samedi

C'est à la suite de cet événement, le 6 janvier dernier, que Donald Trump avait été banni des réseaux sociaux. Ces derniers justifiaient leur décision en expliquant qu'il avait utilisé ces outils pour inciter à la violence. Un comportement jugé contraire à leur règlement. Des rumeurs avaient circulé expliquant que l'homme d'affaires comptait créer sa propre plate-forme, mais aucune action en ce sens n'a été entreprise.

Difficile de savoir pour le moment si l'ancien président utilisera bel et bien ses comptes Facebook et Instagram pour communiquer avec ses supporters. Depuis son éviction des réseaux sociaux, il est en effet entré en croisade contre les «big tech», ces entreprises qui gèrent Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp... Il n'a pas non plus rejoint Parler, très proche de Twitter dans le fonctionnement et très prisé par les conservateurs et ultra-conservateurs américains. Donald Trump s'exprimera ce samedi 5 juin lors d'une convention du parti républicain en Caroline du Nord, et en dira peut-être un peu plus sur son opinion à ce sujet.