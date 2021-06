Twitter : Bientôt une offre payante en France ?

En projet depuis quelques mois, une offre payante baptisée Twitter Blue est lancée dans un premier temps au Canada et en Australie. Contre 2,99 dollars par mois, le réseau social propose une version premium qui pourrait à terme être déployée dans d'autres pays, dont la France.

Dans une note de blog officielle, Twitter détaille ce jeudi 3 juin cette nouvelle offre. Si la gratuité reste le principe du célèbre site de microblogging créé en 2006, cet abonnement payant vient apporter de nouveaux outils aux utilisateurs qui y auront souscrit.

L'application débloque ainsi plusieurs onglets. Le premier s'intitule «Dossiers de favoris» et permet «d'organiser les Tweets que vous avez enregistrés en vous permettant de gérer le contenu afin que, lorsque vous en avez besoin, vous puissiez les retrouver facilement et efficacement», explique Twitter.

Une fonction pour corriger son tweet

Autre petit outil qui est quant à lui une première qui peut s'avérer très utile, la fonction «Annuler le tweet». Il est possible de configurer un laps de temps (jusqu'à 30 secondes) pour annuler le tweet avant sa publication si l'on s'aperçoit d'une faute d'orthographe qu'un tag n'a pas été ajouté ou qu'on a oublié de citer un utilisateur. L'option permet donc de «Prévisualiser et de réviser votre Tweet avant sa mise en ligne», explique Twitter. Un détail intéressant lorsque l'on sait qu'il n'est pas possible de corriger un tweet publié, la seule option étant de le dépublier pour le republier avec les corrections, et tant pis si vos abonnés avaient déjà liké ou partagé.

Autre ajout, le mode lecture qui permet de transformer les longs threads en un texte unique. Ainsi, lorsque l'auteur d'un tweet développe ses pensés sur plusieurs tweets, au-delà des 280 caractères convenus, le lecteur pourra tout lire d'un bloc comme sur un site internet classique.

Enfin, Twitter pourrait permettre de personnaliser l'application et d'accéder à certaines icônes pour sortir du carcan bleu et blanc (ou noir avec le mode nuit) traditionnel du réseau.

Pour le réseau social, il s'agit d'une nouvelle étape dans le but de trouver une forme de rentabilité. Malgré ses plus de 300 millions d'utilisateurs actifs estimés, Twitter n'est devenu en effet rentable que depuis l'exercice fiscal 2018-2019.