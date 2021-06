Qu'est ce que le «dry scooping», cette tendance TikTok qui peut s'avérer dangereuse ?

Sur TikTok, il est de plus en plus fréquent de voir certains abonnés avaler de grandes cuillères de poudre protéinée juste avant de faire du sport. Cette nouvelle mode, appelée «dry scooping» n'est pourtant pas sans danger : une Américaine âgée de 20 ans a été victime d'une crise cardiaque après s'y être risquée.

Ce genre de produits, censés donner de l'énergie et favoriser le travail musculaire, doit normalement être dilué dans de l'eau avant d'être ingéré. Mais certains adeptes du réseau social avancent que le fait d'avaler la poudre à sec renforce ses effets.

Ainsi, Briatney Portillo, 20 ans, reconnaît avoir tenté l'expérience parce que «c'était la mode sur TikTok». Interrogée par Newsweek, la jeune femme se souvient avoir immédiatement ressenti «des picotements et des démangeaisons sur tout le corps». Mais une recherche sur Google l'a convaincue qu'il s'agissait d'un «effet secondaire normal». Elle a donc commencé sa séance de sport sans se poser davantage de questions.

Puis une «sensation de lourdeur» et une «légère douleur» dans la poitrine sont apparues. Se sentant un peu «nauséeuse» et «étourdie», la jeune femme s'est malgré tout rendue sur son lieu de travail, où elle s'est mise à transpirer abondamment, alors même qu'il «faisait froid». La douleur s'est ensuite faite «plus intense». Elle «est allée dans mon dos et dans mon bras gauche et mon bras gauche est devenu légèrement mou, raconte l'intéressée. Alors j'ai su qu'il s'agissait des symptômes d'une crise cardiaque».

Victime d'un infarctus du myocarde

Conduite à l'hôpital par les secours, la jeune femme présentait des niveaux élevés de troponine, indiquant effectivement une détresse cardiaque. Après une nuit en observation, les médecins ont conclu à un infarctus du myocarde.

Il se trouve que ces poudres protéinées contiennent généralement des acides aminés, des vitamines mais aussi de la créatine, des édulcorants et de la caféine. En ingérant le produit sans le diluer, l'absorption de ces éléments dans l'organisme se fait de manière bien plus rapide.

Briatney Portillo attribue en partie sa crise cardiaque à sa «faible tolérance à la caféine» mais, en réalité, des médecins ont déjà alerté les consommateurs concernant la composition de ces produits. La quantité de caféine, notamment, est parfois jugée excessive et donc nocive.

Après cette frayeur, la jeune femme a décidé de partager son histoire sur TikTok afin de mettre les internautes en garde : «A 20 ans, je n'aurais jamais pensé que j'aurais une crise cardiaque avant l'entraînement. Je veux juste que les gens fassent attention à ce qu'ils consomment. Le fait que vous le voyez faire en ligne, même si ce sont des influenceurs du fitness qui le font, ne veut pas dire que c'est sûr».