Google condamné à 220 millions d'euros d'amende par la France

La condamnation est lourde et Google ne la conteste pas. L'Autorité de la concurrence en France vient de condamner le géant américain à une amende de 220 millions d'euros.

En cause, le positionnement de Google sur le marché de la publicité en ligne. Le groupe a profité de son «intégration verticale pour biaiser le processus et s'avantager de manière indue», a avancé la présidente de l'Autorité de la Concurrence, Isabelle de Silva, lors d'une conférence de presse.

Une position qui aurait notamment permis au géant de voir à l'avance les prix pratiqués chez certains concurrents en étudiant les serveurs auquel il avait accès, afin de proposer des prix plus attractifs.

Une décision historique

En s'adressant à la presse, Isabelle de Silva a précisé qu'il s'agit ici d'une «décision historique, car c'est la première au monde qui se penche sur les processus algorithmiques complexes d'enchères par lesquels fonctionnent les services de publicité».

Parmi les plaignants, trois groupes de médias s'étaient lancé à l'assaut de Google, dont Le Figaro (sorti de la procédure entre temps) et le groupe belge Rossel. Mais c'est surtout la présence du géant des médias News Corp, contrôlé par le milliardaire australien Rupert Murdoch, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Le géant était venu batailler juridiquement en France pour faire plier Google, en raison des armes juridiques que possède l'Autorité de la concurrence. Cette dernière pouvant infliger de lourdes amendes, alors que ses homologues américaines ne disposent pas de cet atout.

Google prêt à coopérer

Visé par d'autres actions judiciaires en ce sens dans d'autres pays, le groupe américain s'est dit prêt à coopérer pour entrer dans le droit chemin, car la décision de l'Autorité française pourrait inspirer les institutions étrangères.

Le géant n'a pas contesté l'amende et compte proposer des solutions dans les prochains mois. «Nous allons tester et développer ces modifications dans les mois qui viennent, avant de les déployer plus largement, dont certaines à l’échelle mondiale», a indiqué Maria Gomri, directrice juridique de Google France.