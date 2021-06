WWDC 2021 : «Tout le monde peut créer sa propre application», rappelle Apple

Alors qu'Apple tient sa conférence annuelle des développeurs cette semaine (WWDC) et met l'accent sur iOS 15, la firme souligne que de nombreux outils permettent de créer sa propre application pour lancer son business.

Il est loin le temps où l'App Store comptait 500 applications lors de son lancement en 2008. Près de treize années plus tard, la plate-forme en compte 1,8 million et brasse chaque semaine près de 500 millions d'utilisateurs. «L'App Economie, c'est 1,7 million d'emplois en 2020, un chiffre en hausse de 7 % par rapport à 2019. En France, on compte 250.000 emplois qui y sont liés (+6 %) et Paris est la 2e ville du marché européen derrière Londres», commente pour CNEWS Daniel Matray, directeur de l'App Store et des services Apple en Europe.

Une dynamique sur laquelle de nombreuses entrepreneuses et entrepreneurs entendent surfer et que la WWDC met en avant. Et si certains se préparent durant leurs parcours estudiantin et professionnel à en faire leur métier, nombreux font le choix d'une reconversion professionnelle. D'autant plus que les outils sont là pour se lancer.

En six mois, j'ai créé l'application que j'avais en tête. Brian Corrieri, créateur de FairTrip

En atteste le parcours de Brian Corrieri (photo ci-dessous). L'homme a créé en 2016 l'appli FairTrip qui connaît depuis un joli parcours. Parti sans «rien y connaître» à la programmation, ce juriste de formation a vu l'idée de son service germer lors d'un tour du monde de dix mois. «J'ai alors constaté qu'il était compliqué de voyager et que le tourisme ne bénéficiait pas aux communautés locales, notamment dans les pays en développement. J'avais déjà une appétence pour les nouvelles technologies alors j'ai décidé de créer un guide de voyage qui fonctionne hors ligne et collaboratif pour mettre en avant et partager des adresses reculées».

De retour en France, Brian Corrieri se met alors à suivre des cours de programmation avec Swift Playground, un logiciel permettant d'assimiler les bases du code informatique. «Contrairement à ce qu'on peut croire, il ne s'agit pas seulement d'un jeu pour les plus jeunes, mais bien d'un outil qui permet de comprendre comment cela fonctionne. Des programmeurs expérimentés l'utilisent tout comme SwiftUI. Je suis ensuite passer sur d'autres logiciels plus poussés. Mais en moins de six mois, j'ai réussi à créer l'appli que j'avais en tête. Bien sûr, il fallait gérer le design et le confort d'utilisation, mais l'essentiel était là», témoigne-t-il pour notre média.

Une formation gratuite de trois mois

Et si des plates-formes et logiciels sont ainsi proposés pour se faire la main, durant la WWDC, conférence des développeurs, Apple rappelle que la société accompagne les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans ce secteur. «Il y a trois ans, nous avons ouvert une formation gratuite à Station F à Paris, rappelle Daniel Matray. L'idée est de proposer des cours sur trois mois (modulables) afin de fournir des outils et d'apprendre à les maîtriser. Nous proposons également d'accompagner les start-up sur leur modèle économique. Il faut savoir que 85 % des applications présentes sur l'App Store sont gratuites et sans commission pour Apple, seulement 15 % sont monétisées». Yuka, Foodivisor, Mojo ou encore PhotoRoom sont passés par ce programme et connaissent un joli succès.

Une formation proposée également par le biais d'une tournée à travers l'Hexagone en province, notamment dans les grandes villes que sont Strasbourg, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes et Lyon.