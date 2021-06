Apple va permettre de désigner un légataire en cas de décès

Qu'adviendra-t-il de votre compte Apple si vous mourriez ? Une question qui était quasiment sans réponse pour les personnes n'ayant pas pris leurs dispositions. Cette semaine, Apple vient d'annoncer qu'il sera possible de désigner un légataire.

La firme de Cupertino a profité de la conférence des développeurs (WWDC) qui se tient actuellement pour dévoiler ses plans en la matière. Le sujet est délicat, mais répond à une réalité. Car si vous n'avez pas transmis de mots de passe ou d'accès particulier à votre entourage ou une personne de confiance au sujet de votre compte Apple et vos accès à iCloud notamment, plusieurs informations et données seront perdues.

Des images qui ne seront pas perdues

Il sera bientôt désormais possible de désigner de son vivant un légataire digital de compte. Comme un testament, le propriétaire d'un compte Apple peut désigner un individu et lui donner accès à plusieurs éléments de son compte. Récupérer des photos stockées sur iCloud, des notes, des contacts, un accès aux emails... sera possible pour une personne tierce.

En cas de décès, ce légataire désigné pourra se manifester sur une page dédiée et recevra un code d'accès à vos contenu. Il ne sera toutefois pas capable de voir vos mots de passe, ni les moyens de paiement stockés avec Apple Pay par exemple. L'idée est ici seulement de pouvoir accéder à des informations récupérables, principalement vos photos pour les conserver comme des souvenirs numériques. Le géant américain n'a toutefois pas préciser s'il était possible pour cette personne de clôturer des abonnements Apple du défunt. Par exemple, lorsque la personne décédée était abonnée aux services Apple Music ou TV+.

Cette solution présentée par la firme californienne devrait être proposée dans les prochains mois, mais aucune date n'a pour l'heure été officiellement avancée pour la France. Cette décision d'Apple rejoint notamment Facebook. Le réseau social permet en effet de désigner un légataire de votre compte en cas de décès. Ce dernier peut déclarer la mort de la personne et changer la page de profil en une page hommage où les proches peuvent déposer leurs pensées et condoléances.