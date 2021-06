Escroquerie : les clients d'Orange visés par une arnaque par SMS

Si vous recevez un SMS de la part d'Orange vous proposant un remboursement en raison de pannes survenues ces derniers mois, n'y répondez pas car il s'agit d'une arnaque.

Il faut dire que ce message particulièrement bien pensé cible les clients du célèbre opérateur susceptibles d'être concernés. Le SMS en question (voir ci-dessous) a été notamment repéré par un journaliste de France TV, Julien Cholin, qui témoigne d'une tentative de phishing bien huilée.

Le message invite en effet à recevoir une indemnisation de près de 80 euros (le montant peut changer selon les victimes qui en témoignent sur les réseaux sociaux) «suite aux pannes survenues pendant le confinement» (sic). Un lien vers un faux site internet est ensuite proposé et la personne piégée se retrouve dans un environnement imitant l'espace client Orange.

Et comme tout message malveillant de ce type, le but est de récupérer vos données. On découvre ainsi une petite procédure mise en place pour inscrire son numéro de téléphone client Orange, et (bien entendu) un espace pour entrer ses coordonnées bancaires afin de «procéder au remboursement». L'idée étant ensuite d'exploiter ces données.

Étonnante arnaque reçue par SMS: une indemnisation d’@orange pour «les pannes survenues pendant le confinement» renvoie vers compteorange point com, un site très bien fait, des coordonnées à entrer puis une CB et son crypto. Bluffant car le sms provient d’un canal de l’opérateur. pic.twitter.com/gNkH1hqkvx — Julien Cholin (@jcholin) June 4, 2021

Une tentative d'hameçonnage particulièrement convaincante, d'autant plus que le SMS «provient d'un canal de l'opérateur», explique Julien Cholin. Il ne faut donc en aucun cas cliquer sur ce lien.

Signaler le SMS au 33700.fr

De son côté, Orange a expliqué que ses équipes sont actuellement en train de régler ce problème. L'opérateur téléphonique invite d'ailleurs les personnes ayant reçu un message de ce type ou tout autres tentatives de phishing de ce genre à le faire suivre sur la plate-forme de lutte contre les spams vocaux et SMS sur le site 33700.fr.

Un service commun à tous les opérateurs. Parallèlement, il convient d'être également vigilant chez les clients des autres fournisseurs (Free, SFR et Bouygues Telecom), puisqu'une arnaque du même type est susceptible d'être copiée.