Fête des pères 2021 : Le plein d'idées cadeaux high-tech

C'est le dimanche 20 juin que la fête des pères sera honorée. Pour combler les papas, CNEWS propose une sélection de produits branchés au rayon high-tech.

Les tarifs annoncés sont les prix de vente public conseillés et ne tiennent pas compte des éventuelles promotions proposées par les revendeurs.

Instax mini 40

© Instax/Fujifilm

Du côté des appareils instantanés qui font toujours leur petit effet, le nouvel Instax Mini 40 de Fujifilm reprend le flambeau de ses ainés, avec un design qui cette année mise sur un look vintage. Sans être révolutionnaire, cet appareil lancé fin avril s'affiche comme un appareil photo robuste et simple d'usage pour éditer des photos au format carte de crédit qui font la signature d'Instax depuis plusieurs années maintenant.

Un petit capteur permet d'évaluer automatiquement l'exposition, tandis qu'un mini-miroir situé près de l'objectif permet de l'utiliser aisément pour faire des selfies. La recharge des films est également simple à effectuer à l'arrière et contient, comme pour les autres modèles Instax, jusqu'à dix films à développement instantané. Comptez entre 2 et 4 minutes d'attente pour voir le résultat s'afficher.

Instax Mini 40, Fujifilm, 99,99 euros.

Realme Watch S Pro

© realme

Connu pour ses smartphones, le constructeur chinois Realme est également présent sur le marché des montres connectées. Il vient ainsi de lancer la Watch S Pro. Une montre élégante qui propose un suivi particulier autour de 15 sports différents (fitness, running, randonnée...) et peut même accompagner les nageurs, avec son étanchéité à 50 mètres. Elle dispose également d'un capteur de fréquence cardiaque et d'un autre pour le taux d'oxygène dans le sang. La batterie tient la charge durant 14 jours, mais comptez environ deux à trois jours si vous l'utilisez à des fins sportives (GPS activé) uniquement. Là encore, cette montre se tourne vers un public masculin en raison de la grande taille de son cadran (1,39 pouces (3,5 cm) de diamètres).

Watch S Pro, Realme, 129,99 euros.

Audio-Technica LP120XUSB

© Audio-Technica

Alors que le secteur du vinyle a enregistré une croissance de 10 % en France en 2020 selon le SNEP, offrir une platine vinyle est toujours de bon goût pour les passionnés de musique qui souhaitent sortir la tête des services de streaming audio. Parmi les platines les plus intéressantes du moment, le japonais Audio-Technica propose toujours son modèle LP120XUSB. Poussée par un servomoteur à entraînement direct, ce tourne-disque dispose de toute la panoplie pour offrir une écoute haute-fidélité aux mélomanes. D'autant qu'un ampli (désactivable) est également inclus pour ceux qui souhaitent la relier directement à leur chaîne hi-fi. Un port USB permet à cette platine aussi de la relier à un ordinateur. Il suffit d'y télécharger le logiciel Audacity (gratuit) pour convertir numériquement vos vinyles si vous souhaiter les copier. Mais rien ne remplacera son son stéréo raccordé à une bonne paire d'enceintes.

AT-LP120XUSB, Audio-Technica, 299 euros.

Philips casque TV shd8850

© Philips

Alors que l'Euro 2021 bat son plein et pour les fanas de jeux vidéo et de ciné qui ne veulent pas déranger la famille, Philips propose un casque audio dédié aux téléviseurs. Le SHD8850 permet de régler l'acoustique par rapport à la pièce où vous vous trouvez. Surtout, ce casque sans fil garantit une écoute jusqu'à 30 mètres de distance. Il permet donc également de s'affranchir de l'écran pour écouter sa musique préférée par exemple. Pensé pour être porté plus longtemps qu'un casque audio classique, il offre un bon confort et possède un bandeau réglable.

Casque TV SHD8850, Philips, 129 euros.

Amazon Echo Dot (4e génération)

© Amazon

Du côté des petites enceintes connectées, Amazon livre depuis peu une nouvelle version de son Echo Dot. Exit le design applati des modèles précédent, Amazon mise ici sur un modèle tout en rondeur pour cette 4e génération de son enceinte grand public. Relié à Alexa -le célèbre assistant vocal de la marque américaine-, cet Echo Dot version 2021 offre un son encore meilleur et permet toujours de piloter les objets connectés du foyer compatibles avec Alexa. Un pas de plus vers la Smart Home qui s'affirme avec un rapport qualité-prix intéressant. Il est à noter que deux versions de l'Echo Dot existent. L'une sans horloge digitale et l'autre intégrant cette horloge pour faire office de réveil notamment.

Echo Dot (4e Gen), Amazon, sans horloge 49,99 euros, avec horloge 69,99 euros.

Oppo Enco X

© Oppo

Les écouteurs sans fil ont toujours un grand succès. Et dans ce domaine, Oppo tire son épingle du jeu cette année avec les Enco X. Des intra-auriculaires offrant une finition flatteuse en blanc ou noir laqué. La réduction de bruit active est ici bien présente et ils offrent une prestation sonore bien équilibrée compte tenu de leur petite taille et de leur légèreté. Il est possible de faire un test d'ajustement via une application dédiée qui permet de savoir si les embouts d'oreilles choisis sont à la bonne taille.

L'écrin qui les accueille pour les recharger n'est pas sans rappeler celui des AirPods Pro d'Apple et offre une bonne robustesse. Surtout, les Enco X profitent d'une bonne autonomie générale, comprise entre 5 et 6 heures d'écoute avec la réduction de bruit active et de plus de 8 heures sans.

Enco X, Oppo, 179 euros.