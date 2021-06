Les animaux disparus revivent en réalité augmentée à La Grande galerie de l'évolution

En complément des animaux empaillés et des squelettes de dinosaures, la Grande galerie de l'évolution du Museum national d'Histoire naturelle propose dès ce 16 juin une expérience inédite. Il sera possible de voir des espèces disparues en réalité augmentée et en taille réelle.

Accessible dans ses locaux du Jardin des Plantes à Paris (5e), cette expérience nommée «Revivre les animaux disparus en réalité augmentée» ressuscite onze espèces. Un parcours que CNEWS a pu réaliser en avant-première.

Une «vache de mer» de huit mètres

Du célèbre Dodo au légendaire tigre à dents de sabre, en passant par le grand pingouin, le calao à casque rond (actuellement fortement menacé), la tortue géante ou encore une impressionnante Rhytine de Steller (aussi appelée vache de mer) de huit mètres, il sera possible d'approcher sans danger toutes ces créatures et de les observer sous divers angles. Dans le but d'offrir une immersion totale et un contenu pédagogique, le parcours prévu présente ces spécimens avec diverses animations afin de les rendre le plus vivants possible à nos yeux. Tandis qu'un audioguide intégré nous conte leur histoire.

Les visiteurs qui souhaiteront tenter l'aventure devront se rendre dans la Salle des espèces menacées et disparues de la grande galerie et enfiler un casque Hololens 2 de Microsoft. Les départ se font par groupe de cinq personnes pour une session d'environ quinze minutes. Le studio SAOLA, spécialiste des expérience immersives, a ainsi créé cette visite inédite qui se déroule dans cette pièce où déjà 345 espèces ont été naturalisées. Un pigeon migrateur, aussi appelé tourte voyageuse, aux ailes roses argentée (une espèce disparue au début du XXe siècle) modélisé en 3D y témoigne de la disparition de son espèce, chassée par les hommes et totalement éradiquée en 1914.

Les animaux présents apparaissent à la manière d'hologrammes dont il est possible de s'approcher pour les admirer de plus près. Tous animés, ces animaux témoignent notamment de l'impact de l'homme sur leur triste sort. «Les animations et l'apparence de ces animaux ont fait l'objet d'un travail méticuleux, avec la rigueur scientifique du MNHN. Nous avons souhaiter toucher la sensibilité du visiteur, car on voit devant soi, ce que l'on a perdu», souligne Bruno David, président du MNHN. ET de poursuivre : Nous avons opté pour la réalité augmentée car celle-ci n'empêche pas de voir le reste du musée et son cadre, contrairement à la réalité virtuelle. Les gens viennent dans un musée pour y voir de vrais objets, sinon on reste devant un écran. Avec cette expérience on va augmenter la réalité». Une idée que le MNHN ne s'interdit d'ailleurs pas de proposer dans d'autres lieux, à l'instar de la Galerie de paléontologie qui se trouve à quelques centaines de mètres des lieux.

Parmi les espèces présentes les plus impressionnantes qui devraient attirer les regards des curieux, on dénombre l'oiseau-éléphant de trois mètres autrefois présent sur l'île de Madagascar et chassé par les hommes, mais aussi le tigre à dents de sabre qui vivait sur le continent américain il y a encore 10.000 ans. Impressionnante, cette visite donne également un avant goût de ce type de technologie qui devrait à terme trouver une place plus importante dans les musées.

Revivre les animaux en réalité augmentée, à La Grande Galerie de l'Evolution du Museum national d'Histoire naturelle, à partir du 16 juin. L'accès à la Grande galerie de l'évolution coûte 10 euros, un supplément de 3 euros est demandé pour se livrer à cette nouvelle expérience.