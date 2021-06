Twitter : La langue arabe peut désormais se féminiser

Twitter propose désormais à sa communauté un affichage en arabe féminin. Jusqu'ici, le réseau social genrait tous les mots arabes au masculin.

«Des personnes du monde entier viennent sur Twitter pour discuter de ce qui se passe, et nous voulons que notre service reflète au mieux les nombreuses voix qui prennent part à la conversation», a justifié Twitter ce 15 juin.

Say hello to Arabic (Feminine), our new display language available now on https://t.co/77LYEyEEeb#FeminineArabicpic.twitter.com/fjbDpLW9AL

— Twitter Marketing MENA (@TwitterMktgMENA) June 15, 2021