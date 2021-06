Fracture numérique : un tour de France pour aider les personnes en difficulté

Alors que la pandémie a mis en lumière la fracture numérique qui divise les Français, une opération entend aider les personnes en difficulté face au numérique. Un camion baptisé DigiTruck va permettre de participer à des formations itinérantes.

Le géant chinois Huawei et le centre de formation Simplon.co, ainsi que les entreprises Close The Gap et ATRenew, vont proposer des séances gratuites pour aider les personnes qui le souhaitent. Ce camion permettra d'accéder à 20 postes de travail, permettant de pianoter sur un clavier relié à des tablettes et d'utiliser des smartphones.

Les Hauts-de-France, première région visitée

Comment rejoindre une visoconférence ? Comment bien utiliser un service de messagerie ? Quelles techniques faut-il suivre pour mettre en forme un document comme un CV ou un document administratif ? Etc. Des cours d'une heure et demie à deux heures seront ainsi dispensés trois à quatre fois par jour dans les lieux visités. «Le DigitTruck se concentrera principalement sur les Quartiers prioritaires de la ville», expliquent les organisateurs dans un communiqué conjoint. L'idée étant d'accompagner les personnes qui souffrent d'un manque d'accès aux technologies et de «réduire les inégalités face à l'emploi», poursuit le document.

© Huawei

La première région qui accueillera ce camion sera les Hauts-de-France. La ville de Béthune sera visitée du 5 au 18 juillet, suivront Dunkerque du 19 juillet au 1er août, Calais du 2 août au 15 août, Boulogne du 16 août au 29 août, Douai du 30 août au 19 septembre, Valenciennes du 20 septembre au 3 octobre, Lens du 4 octobre au 17 octobre, Roubaix du 18 octobre au 7 novembre et enfin Lille du 8 au 27 novembre.

Entre 6.000 et 10.000 participants seront attendus dans ces lieux, en fonction des mesures sanitaires.