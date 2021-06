Les courses de voitures volantes d'Airspeeder bientôt une réalité ?

Capables d'atteindre 100 km/h en 2,8 secondes et de voler à une altitude de 500 mètres, les nouveaux drones de courses de la société Airspeeder veulent donner un coup de vieux à la Formule 1. Un premier test de leur «voiture volante» vient d'être mené dans un désert australien.

Il se prénomme Austra Mk3 et cet engin électrique n'est pas sans rappeler les quadricoptères que pilotent les amateurs de drones miniatures. Et pourtant, cet aéronef électrique entend marquer une nouvelle étape en matière de compétition, puisqu'il pourrait être le premier modèle à participer à une course de voitures volantes.

La société Airspeeder vient d'annoncer sur les réseaux sociaux qu'elle venait de procéder à ses premiers essais grandeur nature, sous la supervision de l'Australia's civil aviation safety authority, l'équivalent de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) en France.

Si la société Airspeeder parle ici de «voitures volantes», il s'agit surtout d'un drone porté par huit hélices et piloté à distance grâce à un système de simulateur. En clair, le pilote s'installe dans un cockpit monté sur vérins hydrauliques. Un écran projette alors virtuellement le tracé du circuit, que les pilotes doivent s'efforcer de suivre. Un procédé qui évite par là-même tout problème de collision avec des éléments du décor, puisque ceux-ci sont virtuels.

Une première course fin 2021 ?

En outre, un concept de limites virtuelles est également posé sur le terrain obligeant les drones à freiner ou réduire leur vitesse automatiquement à l'approche d'une zone dangereuse. Enfin, un système de batterie amovible permet de recharger l'appareil lors d'un passage aux stands. Airspeeder pourrait lancer une première course d'ici à la fin de l'année.

D'autres projets de ce type sont actuellement en cours d'élaboration aux quatre coins du globe. En France, la société Maca fondée par des employés d'Airbus Helicopter a présenté à CNEWS son projet en ce début d'année et ambitionne de réaliser un vol d'essai de sa F1 volante à hydrogène dans les prochains mois.