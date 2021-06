Ces cahiers de vacances numériques pour accompagner les enfants

Alors que la coupure estivale arrive pour les élèves des écoles, les fameux cahiers de vacances restent importants pour ne pas oublier les acquis. Et si les versions papiers restent des best-sellers, des versions numériques viennent compléter le tableau, avec souvent de nouvelles méthodes pédagogiques.

Osmo

Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, la solution Osmo mise sur les méthodes Montessori et l'apprentissage récréatif pour éduquer les plus jeunes. Différents kits sont ainsi commercialisés, et tous sont accompagnés de leur propre application à utiliser sur tablettes. Si un coffret Little Genius s'adresse aux plus petits (3-5 ans) pour développer leur motricité fine, leur langage et leu créativité, un autre coffret dénommé Complet Genius s'adresse quant à lui aux 6-10 ans. Le kit permet ici de couvrir l'ensemble des fondamentaux pour les matières principales, en complément de cahiers de vacances classiques.

Maths, orthographe, géométrie et résolution de problèmes d'algèbre sont au menu de ces cours qui n'invitent pas seulement à tapoter sur un écran, mais aussi à se saisir de matériels pour rendre les exercices plus concrets. A noter, pour les enfants qui souhaitent s'initier à la programmation informatique, un troisisème kit consacré au «Coding» est également proposé.

Les tarifs des kits varient entre 99,99 euros pour Little Genius et 119,99 euros pour Complet Genius.

Mescahiersdevacances.com

La maison d'éditions Jocatop propose également une solution 100 % dématérialisée pour réviser ses acquis, mais aussi bien se préparer pour la prochaine rentrée scolaire. Après avoir exploré les mathématiques durant l'été 2020, sa plate-forme Mescahiersdevacances.com se met à jour pour accueillir de nouvelles matières en proposant des cours adaptés à chaque classe. Créés par des enseignants de l'Education nationale, ce service propose une trentaine de sessions de 30 minutes chacune, où les élèves de primaire pourront revoir les leçons de français, de maths, d'histoire et de géographie. Un petit robot leur sert de guide pour enchaîner les exercices présentés sous une forme très pédagogique, et conformes au programme scolaire.

Mescahiersdevacances.com est accessible via un abonnement forfaitaire de 24,99 euros couvrant les mois de juillet et août.

powerz

Il se présente comme le «Fortnite de l'éducation», PowerZ propose une vraie symbiose entre le jeu vidéo et l'enseignement. Destiné aux 6-12 ans avec des programmes adaptés selon les âges, ce jeu éducatif français a été lancé en février dernier. C'est au détour de son épopée que l'enfant va découvrir des défis, que ce soit pour découvrir des animaux, résoudre des calculs, comprendre la géométrie par le biais de l'architecture ou encore s'initier à la photographie puisque le héros ou l'héroïne (selon les goûts) dispose d'un appareil photo virtuel pour immortaliser son aventure.

Il est à noter que si PowerZ se joue sur PC et Mac, les parents possèdent également leur propre appli mobile, liée aux comptes de leurs enfants (jusqu'à cinq). Disponible quant à elle sur Android et iOS, cette appli permet de suivre les progrès, le temps passé sur le jeu et l'assiduité. Il est également possible d'imposer un temps de jeu limite, voire de mettre le jeu en pause à tout moment. Son développement continu sollicite également des experts de l'éducation et de l'enfance. Un bon point en compléments de cahiers de vacances.

L'accès à PowerZ est gratuit.

Savio

Axée sur l'apprentissage de la langue française, la plate-forme Savio s'adresse aux élèves du CE1 au CM2 avec des programmes adaptés selon les classes. Entièrement numériques, les cours dispensés dans son interface ont été créés sous la supervision de professeurs et d'orthopédagogues afin de progresser en lecture et dans la prononciation du vocabulaire, mais aussi en orthographe. L'enfant peut même écouter des enregistrements audio et avoir un retour sur ses erreurs. L'idée étant de lui permettre de suivre les leçons et de progresser de manière autonome. Le tout fonctionne sur tablettes, ordinateurs et smartphones.

Une offre d'essai sans engagement est proposée durant une semaine, puis un abonnement à 15 euros par mois est proposé aux utilisateurs.