NFT : le programme à l'origine du Web est aux enchères

La pièce fondatrice de l'Internet grand public se retrouve aujourd'hui à la disposition des collectionneurs. Le Britannique Tim Berners-Lee, inventeur du programme qui a défini le World Wide Web, le met en vente aux enchères sous la forme de NFT.

La maison Sotheby's se charge actuellement de la vente à New York qui devrait s'achevée le 30 juin prochain et dont la meilleure offre actuelle s'approchait des 2,8 millions de dollars ce vendredi 25 juin sur le site officiel. Cette vente s'inscrit dans la logique actuelle de proposer des œuvres d'art numériques ou des programmes ayant marqué l'histoire de l'informatique sous la forme de NFT. Trois lettres pour Non Fungible Token (jetons non fongibles). Ce qui permet à leurs acquéreurs de réellement posséder les droits sur une œuvre digitale, que ce soit une image, une animation ou une vidéo. Cette œuvre est en outre totalement en sécurité puisque inscrite sur la blockchain.

Une révolution technologique

«Il y a dix ans, nous n'aurions pas pu faire cette vente», a d'ailleurs expliqué Cassandra Hatton, vice-présidente de Sotheby's, qui s'appuie sur cette technologie garantissant la propriété numérique du bien. Sur le modèle de Jack Dorsey, créateur de Twitter qui a vendu le tout premier tweet de l'Histoire en NFT pour 2,9 millions de dollars (environ 2,4 millions d'euros, NDLR), Tim Berners-Lee entend ainsi proposer ce programme informatique qui est sans doute l'une des plus grandes révolutions technologiques du XXe siècle.

Une révolution née entre 1990 et 1991

Ce physicien de formation devenu informaticien de génie avait ainsi produit en 1989 un système de partage de l'information qui devait permettre à des scientifiques d'accéder à des données où qu'ils se trouvent dans le monde. Alors employé du CERN près de Genève (Suisse), il avait alors nommé son nouveau réseau World Wide Web. En 1990 et 1991, il a ainsi écrit le programme qui créait le premier navigateur internet. Tim Berners-Lee avait par la suite perfectionné son idée en inventant les concepts d'URL (adresse internet), HTTP (pour retrouver un site) et HTML (pour créer des pages internet).

Le code source vendu aux enchères sous forme de NFT animé (ci-dessus) montre ainsi une vidéo d'environ 25 secondes qui montre les quelques 10.000 lignes de code tapées par le chercheur. Une lettre manuscrite et signée de la part de Tim Berners-Lee sera également adressée au meilleur enchérisseur, indique Sotheby's pour cette vente qui ne précise aucune estimation quant à la valeur de ce NFT unique au monde.