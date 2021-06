Xiaomi : un blogueur doit payer 130.000 euros d'amende pour avoir dévoilé un nouveau smarphone

Certaines vidéos sur Internet peuvent rapporter gros, mais certaines peuvent coûter très cher à leur créateur. C'est le cas d'un blogueur chinois Gu Xuyang (@Beautiful科技官微) qui avait dévoilé un smartphone Xiaomi avant son lancement officiel par la marque chinoise.

En août 2020, il avait publié la vidéo complète de l'unboxing du mobile en question : le Mi 10 Ultra. Un appareil haut de gamme essentiellement produit et distribué sur le marché asiatique. Si ce blogueur s'était excusé auprès du constructeur de smartphones, la fuite d'informations industrielles et commerciales dont il a été responsable n'a pas été toléré par la Commission d’arbitrage économique et commercial international de Chine.

Cette dernière l'a ainsi condamné à payer une amende d'un million de yuans, soit 130.000 euros de dommages et intérêts, en estimant que ses actions avaient «constitué une violation de l’accord de confidentialité qu'il avait signé en accord avec Xiaomi», explique cette semaine le site Gizchina spécialisé dans les nouvelles technologies.

Une vidéo publiée «accidentellement» par sa mère

Dans une lettre, Gu Xuyang a accepté cet arbitrage de la commission et réitéré ses excuses envers le patron et les employés de Xiaomi, mais aussi ses fans. Le blogueur est actuellement de sommé de payer cette somme sous trente jours après cette décision.

Durant cette affaire, Gu Xuyang avait plaidé sa défense en expliquant que sa mère, entendue également par la commission, avait publié accidentellement la vidéo.

L'ordinateur utilisé étant un appareil familial, sa mère avait ainsi expliqué qu'elle avait «vu cette vidéo sur l'ordinateur et l'avait partagé avec un groupe internet qui suit de près les actualités high-tech». Elle avait également soutenu qu'elle ne savait pas que son fils devait respecter un embargo avant de publier ce contenu.