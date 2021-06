Cartes bancaires : pourquoi une pénurie se profile-t-elle en 2021 ?

Alors que la pénurie de composants touche l'industrie de la tech, les cartes bancaires pourraient bientôt devenir les prochaines victimes des problèmes d'approvisionnement. La Smart Payment Association, qui regroupe les principaux fournisseurs d'Europe, tire la sonnette d'alarme et les problèmes pourraient commencer dès cet été.

«Si la situation ne s’améliore pas, il va manquer des millions de cartes et cela aura un impact direct sur les consommateurs qui ne pourront pas obtenir une carte bancaire ou le renouvellement de leur carte bancaire. Sans carte, vous ne pouvez pas payer en magasin, ni en ligne, ni retirer de l'argent», prévient ainsi Jacques Doucerain, le président de la Smart Payment Association, au site ZDnet.

En cause, les composants qui entrent dans la fabrication des puces de nos cartes bancaires. Aussi minces soient-elles, ces cartes restent hautement sécurisées et les chaînes de production de semi-conducteurs qui entrent dans leur composition ont beaucoup de mal à répondre à la demande.

Car pour tenir les carnets de commande qui permettent d'éditer de nouvelles cartes et de remplacer celles qui se périment, il est aujourd'hui nécessaire de produire plus de trois milliards de cartes bancaires chaque année dans le monde. Un chiffre astronomique et difficilement tenable pour les chaînes de production. Résultat, des retards, voire une pénurie plus grave, guettent ainsi ce secteur.

Une production touchée jusqu'en 2022 ?

Car les fournisseurs de carte bancaires sont aujourd'hui tributaires des autres industries liées aux nouvelles technologies. Déjà touchés depuis plusieurs mois, les géants de l'électronique ont dû repousser le lancement de nombreux produits grand public en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Des produits comme la PS5, les cartes graphiques, des smartphones 5G et même de nombreux autres objets embarquant de l'électronique de pointe se retrouvent concernés. Tandis que le boom de la demande d'ordinateurs et de tablettes en raison du télétravail a participé à la fragilisation des filières de production.

Tout comme leurs homologues des autres secteurs, les fabricants de cartes bancaires pourraient être affectés jusqu'en 2022, avertit la Smart Payment Association.