Régionales : un dessin de Plantu sur l'abstention fait réagir les internautes

Ça ne passe pas. Des internautes ont vivement critiqué une illustration du dessinateur Plantu, à propos de l'abstention aux élections régionales dont le second tour s'est tenu ce week-end.

Le dessin en question représente un couple de jeunes postés devant la télévision. Absorbés par leur jeu vidéo, ils ont «oublié» d'aller voter.

L'illustration, postée sur Twitter ce 28 juin, fait directement référence au taux d'abstention record enregistré lors du deuxième tour des régionales, ce dimanche : environ 66% des Français inscrits sur les listes électorales ne sont pas allés voter.

Mais la caricature de Plantu - les jeunes sont des abstentionnistes qui s'intéressent plus aux jeux vidéos qu'à la politique - n'a pas du tout été appréciée par les internautes. Beaucoup d'entre eux ont exprimé leur désaccord sur Twitter.

On est bien en 2021? Donc les maux de la société sont encore du aux JV? Incroyable... — DeepAtSea (@TheFrenchCapper) June 28, 2021

Agacés que les jeux vidéos soient incriminés, les internautes ont rappelé la difficulté à se sentir représentés par la classe politique.

Une analyse subtile et réaliste, réalisée avec brio.



Les abstentionnistes ne le sont pas à cause d'un dégoût généralisé de la classe politique qui conduit à un désengagement, mais parce que les jeux vidéos c'est mal. pic.twitter.com/65ZEmxtoOH — Awesomecastor (@ornithocourge) June 28, 2021

Et ne pas se sentir représenté ça compte pas ? — Atheos (@atheos_le_coco) June 28, 2021

Les jeunes sont effectivement la catégorie d'âge où l'abstention était la plus forte ce dimanche. Le taux de participation pour les 18-24 ans et les 25-34 ans était de 21%, selon un sondage Ipsos Sopra Steria. Mais comme le soulignent les internautes, les jeunes sont loin d'être les seuls à avoir boudé les urnes : seuls 25% des 35-49 ans ont ainsi voté au second tour des régionales.

«Il y a une forme de résignation et de distance qui s'est installée», a expliqué à l'AFP Cécile Braconnier, spécialiste de l'abstention. «Les citoyens sont restés à côté des appels à voter des responsables politiques ou des médias. Il y a une forme d'imperméabilité à tout ça.»

Au-delà de la défiance envers la classe politique et la stigmatisation des jeunes, les utilisateurs de Twitter ont tenu à souligner un vrai problème : les personnages de Plantu ont des manettes filaires branchées à la télévision. Un internaute conclut : «Boomer».