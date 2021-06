Le robot Pepper déjà mis à la retraite

C'est un visage bien connu du monde de la robotique, et celui-ci pourrait bien disparaitre du paysage technologique. Pepper, le célèbre robot humanoïde, est menacé de prendre définitivement sa retraite. La société japonaise SoftBank Robotics a choisi de suspendre sa production et prévoit de supprimer 330 emplois, notamment en France où l'androïde a vu le jour.

Lancé en 2014, Pepper n'aura pas dépassé les sept années de bons et loyaux services auprès des humains. C'était pourtant devenu la star des salons et des événements, lorsqu'il ne faisait pas des apparitions au sein des écoles et des maisons de retraites. Pepper était devenu l'emblème des robots-compagnons, et le Japon voulait y croire.

C'est d'ailleurs l'avenir potentiel qu'il représentait qui avait motivé le conglomérat japonais SoftBank à devenir actionnaire majoritaire de la société française Aldebaran Robotics en 2015. Pepper était alors partout et il n'était pas rare d'en croiser au détour d'un restaurant tokyoïte ou à l'accueil d'un magasin en Asie.

Une révolution grippée

Mais en 2021, son avenir devient désormais incertain, puisque la division robotique du groupe nippon a choisi de mettre un terme à sa production. Car au fil des ans, ce robot évolutif n'a pas vraiment fait sa révolution. Si l'accueil était sympathique et sa capacité à serrer la main de son interlocuteur impressionnait, c'est souvent avec sa tablette que les clients se retrouvaient à interagir. Un modèle pointé du doigt comme une «super borne tactile» par ses détracteurs.

160 emplois menacés en France

Codéveloppé entre l'Asie et la France, Pepper cristalise toutefois le malaise dont la division tricolore témoigne actuellement. Selon l'agence Reuters, plusieurs conflits internes à l'entreprise divisaient les équipes chargées de sa conception et aurait gripper les innovations qui étaient censées accompagner l'androïde, pourtant boosté à l'intelligence artificielle. Résultat, la division Softbank Robotics est actuellement en cours de restructuration et 330 emplois dans le monde sont menacés.

D'ici à septembre, plus de 160 emplois en France devraient être impactés. Un chiffre qui représente près de la moitié des emplois de la division française, affirme Le Journal du Net. Le conglomérat SoftBank envisage en effet de redéployer ses investissements vers d'autres secteurs, en délaissant en partie ses ambitions dans la robotique. Toutefois, le groupe japonais affirme que la production du robot Pepper pourrait reprendre si la demande est au rendez-vous. Parallèlement, la fabrication de son cousin Nao -dans la même société- resterait quant à elle toujours d'actualité.