Vie privée : Facebook banni des ministères allemands

Une mauvaise publicité de plus pour Facebook. Ce 29 juin, le commissaire fédéral allemand pour la protection des données a demandé aux ministères et à toutes les agences gouvernementales de ne plus utiliser leurs pages sur le réseau social.

En cause dans cette décision, la protection des données sur la vie privée. Reuters explique ainsi qu'Ulrich Kelber, le commissaire cité plus haut, a reproché dans une lettre envoyée plus tôt qu'il n'était pas possible de gérer les pages officielles comme celle du gouvernement allemand. Il estime ainsi que les données personnelles des abonnés à ces pages sont transmises aux Etats-Unis, et qu'il n'est donc pas possible de les protéger comme il le faudrait.

Reuters rappelle ainsi que la réglementation européenne est telle qu'il est interdit de faire transiter des données personnelles glanées au sein de l'UE dans des pays qui n'ont pas les mêmes lois de protection. Or, Washington ne possède pas de texte similaire.

En termes de communication, les ministères allemands risquent de perdre au change. En effet, Bundesregierung, la page officielle du gouvernement, est suivie par plus d'un million de personnes.

À noter que Facebook n'est pas le seul réseau social concerné. Ulrich Kelber a ajouté que Clubhouse, Instagram et TikTok devaient également être évités par les agences gouvernementales allemandes, et ce pour les mêmes raisons. Reste à savoir si le géant américain changera sa politique ou si d'autres pays européens décideront d'emboiter le pas à Berlin au point de se séparer de leurs pages Facebook.