Les meilleurs écouteurs sans fil de 2021

Devenus incontournables depuis le lancement des premiers AirPods, les écouteurs 100 % sans fil sont désormais proposés par presque tous les acteurs du marché du son et de la tech. Et il y en a pour tous les prix. Voici donc ceux qui doivent retenir votre attention cette année.

Il est à noter que ce classement évoluera tout au long de l'année en fonction de leur commercialisation. Les tarifs indiqués sont les prix de vente public et ne prennent pas en compte les offres commerciales proposées par les revendeurs.

Klipsch T5 II

Marque américaine bien connue des amateurs de bon son, Klipsch propose l'une des meilleures paires d'écouteurs intra-auriculaires du moment. Les T5 II sont livrés dans un écrin entièrement en métal brossé, conférant une excellente protection aux écouteurs, mais aussi un côté premium que l'on doit saluer. Son boîtier, inspirée des fameux briquets tempête, assure plus de 24 heures d'autonomie à la paire. On apprécie également le packaging soigné de l'ensemble qui contient également six paires d'embouts de tailles différentes pour profiter d'un bon confort d'écoute. Côté son, ces Klipsch T5 II livrent un chant agréable aux oreilles, avec une prestation bien équilibrée, sachant se montrer à l'aise sur presque tous les types de musique, les mediums et les aigus se font entendre.

T5 II, Klipsch, 179,99 euros.

Sennheiser CX true Wireless

© Sennheiser

Après avoir lancé l'an passé les Momentum True Wireless 2 -des écouteurs haut de gamme-, le spécialiste allemand du son Sennheiser lancent le 8 juillet les CX True Wireless proposés à un prix plus abordables, sans toutefois sacrifier la qualité. Fins et dotés d’un design épuré, les intra-auriculaires de Sennheiser délivrent une acoustique précise. Le rendu audio stéréo s'avère équilibré avec des basses qui ne faiblissent pas contrairement à d'autres modèles concurrents à ce niveau de prix. Ils demeurent compatibles avec la plupart des formats audio. Les CX True Wireless ne proposent toutefois pas de réduction active du bruit, mais leur design intra-auriculaire contribue déjà à baisser le son ambiant. A l'essai, on peut aussi saluer son autonomie. Les deux écouteurs tiennent ainsi 9 heures durant lorsqu'ils sont actifs, tandis que leur écrin leur assure de tenir jusqu'à 27 heures.

CX True Wireless, Sennheiser, 129 euros.

Apple Airpods Pro

© Cnews

Objets de curiosité pour beaucoup, les AirPods Pro entendent renouveler la gamme d'écouteurs 100 % sans fil d'Apple et restent, encore en 2021, une référence. Apple opte ici pour un modèle intra-auriculaire. Les deux écouteurs sont donc livrés avec une batterie de six embouts, trois pour chaque oreille avec des tailles S, M et L pour glisser des embouts adaptés au conduit auditif externe. Associés la réduction de bruit active, le tout s'avère efficace. Le point à saluer est surtout la capacité d'Apple à avoir limité la sensation de gêne souvent ressentie avec les embouts de ce type d'écouteurs. Les AirPods sont en effet très légers (5,4 g chacun) et savent se faire oublier. Un bon point pour les réfractaires aux intra-auriculaires. Il est à noter que les technologies incluses dans ces petits modèles justifient, à notre sens, l'écart de prix avec les AirPods classiques. Reste que leur prix est relativement élevé par rapport à la concurrence.

AirPods Pro, Apple, 279 euros

Marshall Mode II

Avec les Mode II, Marshall poursuit ses efforts en matière d'écouteurs et cela paye. Promus par Iggy Pop lui-même en tant qu'égérie de la marque britannique, les Mode II conservent tout ce qui fait l'ADN branché rock-attitude de Marshall. Le son délivré par cette petite paire pourtant très légère se faire entendre. A l'essai, il s'agit même des écouteurs dont le volume est le plus puissant. De quoi envoyer du lourd lorsqu'il s'agit d'écouter des riffs de heavy metal, du punk ou du hard rock dans les oreilles. Reste que ce surcroit de puissance pourrait ne pas plaire à toutes les têtes. Du reste, Marshall se démarque sur ce marché avec un produit de caractère. Une identité que l'on retrouve même sur l'écrin inspiré de la matière qui recouvre les amplis pour guitares électriques de la marque. Côté autonomie, comptez sur une journée complète d'usage. Soit dans la moyenne des autres produits du genre.

Mode II, Marshall, 179 euros.

Samsung Galaxy Buds Pro

Pour 2021, Samsung passe ses Galaxy Buds en mode Pro. La marque sud-coréenne révise donc sa copie et livre des écouteurs au design «bonbon» particulièrement réussi, tout en offrant un bon confort d'écoute une fois logés au creux du pavillon auditif. La réduction de bruit active fait également la différence et reste suffisamment bien paramétrée pour couvrir efficacement les bruits ambiants. Si ces écouteurs montrent tout leur potentiel avec un smartphone sous Android, on peut toutefois regretter qu'ils soient légèrement bridés sous iOS. Légèrement plus lourds (6,3 g) que les AirPods Pro d'Apple (5,4g), ils savent tout de même se faire oublier. Côté autonomie, Samsung promet 5 heures d'écoute et une bonne journée si l'on passe par son boîtier.

Galaxy Buds Pro, Samsung, 229 euros.

beats studio buds

La filiale d'Apple, Beats s'emploie à renouveler ses gammes et vient de lancer ses Studio Buds. Des modèles très discrets de part leur ergonomie et qui ne déméritent pas côté présence sonore. Ces intra-auriculaires de petites tailles sont notamment parfaits pour aller courir, puisqu'ils tiennent fermement aux oreilles sans pour autant peser sur le pavillon auditif grâce à leur légèreté. Un bon point. Côté son, Beats mise sur une bonne maîtrise des graves et des aigus pour proposer un équilibre appréciable. Ils profitent également de la réduction de bruit active et même du mode transparence des AirPods pro, qui permet de rester à l'écoute des bruits ambiants, pratique notamment pour suivre une conversation. Côté autonomie, ils sont prêts pour environ huit heures d'écoute sans activer la réduction de bruit active et 5 heures avec celle-ci. Son boîtier permet de les recharger pour tenir jusqu'à 24 heures complètes.

Studio Buds, Beats, 149,95 euros.

huawei freebuds 4

Après avoir lancé ses Freebuds Pro l'an passé pour concurrencer les AirPods Pro d'Apple, Huawei lance pour l'été 2021 les Freebuds 4. Un produit proche du design des AirPods classiques, mais qui promet d'offrir un son haute résolution avec les formats audio compatibles. Ils profitent de la réduction active du bruit et offrent une belle présence sonore pour les oreilles. Un travail louable a également été fait pour réduire encore leur poids (4,1 grammes par écouteur) pour se faire oulier lors de séances d'écoute prolongées.

A ce niveau de prix, Huawei innove tout de même en incluant un mode de réduction de bruit active qui peut s'adapter automatiquement à la forme des oreilles de son porteur. L'idée étant d'offrir un rendu optimisé en fonction des lieux où l'on se trouve sans avoir à régler ce niveau de réduction manuellement. Un dispositif qui se fait en temps réel déjà vu sur des casques circum-auriculaires, mais plus rare sur des écouteurs sans fil. L'autonomie d'écoute est de 4 heures, sans activer la réduction de bruit, une durée en-deça de la concurrence sur ce point. Son écrin permet d'offrir un total de 22 heures d'écoute environ.

Freebuds 4, Huawei, 149 euros.

Creative outlier air V2

Proposé au prix de 60 euros, les Outlier Air V2 de Creative offrent des performances très honorables compte-tenu de leur tarif. S'ils ne concurrencent pas les ténors du genre, ils conviennent parfaitement à un usage régulier, même pour les sportifs qui souhaitent les utiliser pour des séances de running ou de fitness. Leur boîtier est robuste et assure une autonomie intéressante (envion 15 heures s'ils sont rechargés avec leur écrin, si l'on se fit au modèle que nous avons testé). L'écoute reste plaisante, avec une ergonomie agréable. Une bonne surprise à ce niveau de prix, pour des écoutes à volume raisonnable.

Outlier Air V2, Creative, 59,99 euros.