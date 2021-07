Vidéo : le chien-robot Spot se donne en spectacle en dansant sur du BTS

Pour fêter sa récente acquisition par le groupe sud-coréen Hyundai, les spécialistes en robotique de Boston Dynamics viennent de publier un nouveau clip mettant en scène Spot. Leur désormais célèbre chien-robot s'offre une danse rythmée par une chanson du célèbre groupe de K-Pop : BTS.

Devenu une référence lorsqu'on aborde le sujet de la robotique, Boston Dynamics s'est régulièrement illustré en mettant en scène ses machines au gré de chorégraphies amusantes et parfois troublantes. Cette semaine, la société américaine a choisi de rendre hommage à la pop coréenne en présentant une danse impressionnante réalisée par sept de ses chiens-robots.

Parfaitement synchronisés et s'inspirant des mouvements de breakdance du groupe BTS, ces quadrupèdes surmontés d'un bras robotisé se livrent ici à un mini-spectacle encore jamais vu. On peut ainsi les voir sauter, se déhancher et exécuter des pas de danse surprenants durant 1 minute et 17 secondes.

Cette nouvelle vidéo fait surtout suite à une autre particulièrement amusante où Spot avait rencontré le boys band BTS en échangeant quelques premiers pas de danse sur la chanson IONIQ : I'm on it.

Ces deniers mois Spot occupe le devant de la scène lorsqu'il est question de technologies. Ce robot, dont la version commerciale coûte environ 63.000 euros, investit principalement les domaines de la recherche. On sait notamment que la Nasa envisage d'envoyer quelques exemplaires sur Mars dans les prochaines années afin de faciliter l'exploration de la planète rouge, Spot se montrant plus agile qu'un gros rover.

Plusieurs entreprises louent également ses services pour se rendre dans différents lieux inaccessibles à l'homme, à l'instar de certaines zones de centrales nucléaires qu'il peut notamment inspecter.