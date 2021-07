Smartphones : bientôt un emoji «homme enceint» disponible

Une centaine de nouveaux emojis feront leur entrée dans nos smartphones d'ici à l'année prochaine. Et l'un d'entre eux ne va pas passer inaperçu : l'emoji «homme enceint».

Hier, le site Emojipedia a divulgué la liste des emojis candidats à la mise à jour Unicode 14.0 en septembre. De nombreuses nouveautés sont au programme, comme un visage avec la bouche en diagonale, le salut militaire, un émoji visage qui fond, un coeur avec les doigts ou encore un visage larmoyant, indique RTL.

L'inclusivité est cette fois à l'honneur avec une série d'emojis d'homme enceint, dont une version de personne enceinte non genrée, afin de montrer que la grossesse est aussi possible pour les hommes transgenres et les personnes non binaires, précise le consortium.

D'autres emojis font leur apparition, comme ceux représentant un haricot, une bouée, un toboggan, une boule à facettes, une carte d'identité ou encore le corail pour symboliser les enjeux environnementaux. L'emoji batterie faible sera quant à lui utile pour indiquer que son smartphone est sur le point de s'éteindre.