Twitter : un Britannique arrêté pour le piratage de comptes de personnalités en 2020

Soupçonné d’avoir participé au piratage de 130 comptes Twitter, dont de nombreuses personnalités américaines, en juillet 2020, Joseph O’Connor a été arrêté mercredi 21 juillet dans le sud de l’Espagne.

Il y a tout juste un an, ce citoyen britannique de 22 ans avait pris pour cible les comptes Twitter des hommes américains les plus éminents. La liste comprend l’actuel président Joe Biden, l’ancien chef d’Etat Barack Obama, l’ancien maire de New York Michael Bloomberg, le milliardaire Warren Buffett, le PDG d’Amazon Jeff Bezos ou encore son homologue à la tête de Tesla Elon Musk.

The day after the Twitter hack a year ago, I wrote that 22y/o Joseph O'Connor, aka "PlugwalkJoe" played a key role in the scheme. https://t.co/NrKBixGaDL The Justice Department just announced his arrest and indictment in connection with the Twitter hack. https://t.co/KikBvShu0U

— briankrebs (@briankrebs) July 21, 2021