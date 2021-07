Pass sanitaire : voici comment le télécharger sur votre téléphone

Alors que la généralisation du Pass sanitaire à de nouveaux lieux devrait être applicable dès début août, nombreux sont les Français à devoir montrer le document et son fameux QR Code. Voici comment le télécharger et l'afficher sur votre smartphone.

Que vous soyez vaccinés ou pas, que vous ayez passé un test PCR ou antigénique afin de vous rendre dans un lieu exigeant le pass sanitaire, il faudra montrer ce fameux sésame. Les vérificateurs sont généralement munis d'un smartphone afin de scanner le QR code qui accompagne le document. Si vous ne l'avez pas imprimé, il est souvent plus simple de le télécharger sur votre téléphone portable. Deux méthodes existent, la première consistant à l'ajouter à l'application TousAntiCovid (sur iOS et Android), la seconde invitant tout simplement à télécharger le fichier au format pdf et à montrer le QR Code qui s'y affiche.

Mais attention, les procédures diffèrent selon que vous êtes vaccinés (double dose) ou que vous disposez des résultats d'un test PCR ou antigéntique. Dans tous les cas n'oubliez pas non plus votre carte d'identité ou votre passeport, ces documents sont normalement vérifiés en même temps que le Pass sanitaire.

Si vous êtes vacciné

Dans le cas où vous seriez complètement vacciné (l'administration d'une première dose ne suffit pas), la procédure de téléchargement est simple.

Si vous faites partie des personnes totalement vaccinées depuis la fin juin, le document remis par les autorités comporte un flash code qui peut être reconnu automatiquement par l'application TousAntiCovid, avec le bouton situé en haut à droite sur la version iOS et sur le bouton virtuel central (Scannez un QR code) dans la version Android. Il sera alors automatiquement reconnu et ajouté au carnet de la section Pass sanitaire. Celui-ci sert également pour les voyages à l'étranger et dans l'UE.

Si vous avez été vacciné avant la fin juin, il se peut que vos documents exigent une petite mise à jour en passant par le site de la sécurité sociale Ameli.fr (disponible ICI), à l'aide de vos identifiants habituels (numéro de sécu...). A noter qu'il est également possible d'entreprendre la démarche via son compte France Connect (déjà utilisé pour nombre de services publics, tels que ceux des Impôts ou de La Poste).

Une fois connecté, il vous sera possible de télécharger le document d'attestation au format pdf, composé de quatre pages, présentant des informations sur votre identité et une preuve de votre vaccination sous la forme d'un QRcode. Vous pouvez notamment le stocker dans vos fichiers de téléchargement, voire même faire une capture d'écran de votre QR Code. Que vous pouvez également scanner et ajouter à TousAntiCovid en suivant la procédure ci-dessus.

Si vous avez passé un test

Dans le cas où vous ne seriez pas vacciné. Le Pass sanitaire est valable en justifiant d'un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, explique le gouvernement. Pour en télécharger le justificatif, une procédure a été mise en place et repose normalement sur l'envoi d'un SMS.

Lorsque vous passez un test, vous pouvez donner votre numéro de téléphone portable. Il vous est alors envoyé un SMS sur votre messagerie avec un lien menant vers une page demandant votre date de naissance et votre numéro ou votre adresse email. Vous allez alors recevoir un code via un autre SMS pour une double authentification. Une fois le code entré, une nouvelle page web vous permet d'accéder à vos résultats.

Un premier lien invite à télécharger le document justificatif au format pdf, le QR Code y est intégré. Vous pouvez alors l'intégrer aux fichiers téléchargés de votre téléphone portable ou bien faire une capture d'écran du QR Code. Si vous déroulez la même page web, un autre lien permet d'intégrer directement le QR Code au carnet de l'application TousAntiCovid (à condition d'avoir téléchargé et activé l'application au préalable.