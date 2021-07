The Mandalorian : Repéré sur Youtube grâce à sa vidéo, il se fait embaucher par Lucasfilms

Quand le talent paie. Ces dernières semaines, Lucasfilm, qui produit les contenus liés à Star Wars, a embauché un internaute déniché sur Youtube. Celui-ci s'est fait repérer en «améliorant» certains effets spéciaux de la série The Mandalorian (attention, spoilers).

C'est notamment grâce à sa maîtrise du deepfake que «Shamook» s'est illustré. Le vidéaste a en effet pris pour habitude de travailler grâce à cette technologie qui permet, entre autres, d'incruster un visage sur un autre acteur ou de changer ses caractéristiques, notamment en le rajeunissant. En faisant une surprise aux fans, Star Wars avait ainsi fait apparaître à l'écran un jeune Luke Skywalker à la fin de la saison 2 de The Mandalorian.

Mais Shamook a considéré que le résultat n'était pas parfait, et s'est mis en tête de l'améliorer. Quatre jours seulement après la sortie de l'épisode, l'homme sort une vidéo largement saluée par les internautes pour sa qualité. Le Jedi semble en effet légèrement plus net et «vrai» dans sa version. Pour autant, le vidéaste affirme qu'il aurait pu faire mieux. «Malheureusement, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour améliorer l'animation et la synchronisation de la bouche. Si j'avais accès au double vidéo avant qu'ils appliquent le CGI, le deep fake serait clairement amélioré», écrivait-il sur sa chaîne Youtube.

Et son appel a été entendu. Face au succès de sa vidéo et son talent particulier pour les effets spéciaux, il a été contacté par Industrial Light & Magic, une filiale de Lucasfilm. «Industrial Light and Magic est toujours à la recherche d’artistes talentueux et a embauché l’artiste qui se fait appeler Shamook. Au cours des dernières années, ILM a investi à la fois dans l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle, comme moyen de produire des effets visuels convaincants, et c’est formidable de voir un élan se développer dans ce domaine au fur et à mesure que la technologie progresse», a écrit l'entreprise dans un communiqué révélé par IndieWire et relayé par Allociné. Nul doute que si Luke Skywalker devait refaire son apparition dans une prochaine saison de The Mandalorian, la qualité sera désormais toujours au rendez-vous.