Cryptomonnaies : près de 600 millions de dollars dérobés, un record

Dans la soirée du mardi 10 août, la plate-forme de finance décentralisée Poly Network, spécialisée dans les transferts de cryptomonnaies, a déclaré avoir subi le plus gros vol de l’histoire du secteur, avec près de 600 millions de dollars dérobés, soit plus de 510 millions d'euros.

De plus en plus ciblé par les escrocs, la cryptommonaie vient de battre un nouveau record, cette fois-ci concernant le vol de devises le plus élevé de tous les temps. Les auteurs, qui ont ciblé les jetons d’Ethereum, BinanceChain et OxPolygon, ont réussi ce tour de force en exploitant une faille de sécurité au niveau des contrats virtuels.

Pour mieux comprendre, la cryptomonnaie est basée sur le «Blockchain», une technologie permettant de se passer d’intermédiaires comme les banques afin de faire une opération financière, en agissant directement entre utilisateurs.

Les voleurs rendent 4,7 millions de dollars

Dans une lettre publiée sur Twitter, Poly Network a exhorté les escrocs de rendre la somme dérobée. «Les autorités de n'importe quel pays vont considérer vos méfaits comme un crime économique majeur et vous serez poursuivis».

Un message qui a porté ses fruits car Poly Network a récupéré plus de 4,7 millions de dollars (4 millions d'euros environ) lors des dernières heures, comme en atteste une nouvelle publication sur le réseau social.

So far, we have received a total value of $4,772,297.675 assets returned by the hacker.





ETH address: $2,654,946.051



BSC address: $1,107,870.815



Polygon address: $1,009,480.809 pic.twitter.com/bPFAQk4mvS — Poly Network (@PolyNetwork2) August 11, 2021

Une goutte d’eau néanmoins quand on pense à la totalité du méfait car la somme rendue représente moins de 1% du butin total.

D’après un rapport de l’application Atlas VPN, qui change les adresses IP et encrypte les connections, les vols liés au «blockchain» représentaient 108,3 millions de dollars (91,94 millions d'euros) au premier trimestre 2021, soit une hausse de 46% par rapport à la même période en 2020.