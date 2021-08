Galaxy Z : Samsung dévoile ses nouveaux smartphones à écrans pliables 2021

Samsung croit fortement en la technologie des écrans pliables et ne lâche pas cette innovation. Le géant sud-coréen a dévoilé deux nouveaux mobiles, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, ce mercredi 11 août.

Deux modèles qui entendent se distinguer sur un marché devenu ronronnant depuis plusieurs années. En alternative à sa gamme Galaxy S plus classique, Samsung fait donc le choix de l'écran flexible pour offrir de nouveaux designs et des fonctionnalités décuplées avec un minimum d'encombrement.

Le Galaxy Z Fold 3

C'est l'ambition du Galaxy Fold 3, qui affiche un écran de 6,2 pouces en façade et qui, une fois ouvert comme un livre, offre un second écran XXL de 7,6 pouces de diagonale, soit 19,3 cm. Un ratio déjà vu sur le Fold 2 l'an passé, mais Samsung y ajoute un travail d'amincissement intéressant. Ainsi, sur la balance cette 3e génération pèse 271 g au lieu de 282 g pour son prédécesseur. L'épaisseur a également été revue passant quant à elle de 6,9 mm à 6,4 mm, révélant la volonté de corriger le défaut pointé du doigt par certains utilisateurs qui reprochaient au Fold 2 d'être trop épais une fois replié.

En outre, Samsung révèle que son Z Fold 3 est certifié IPX8, le rendant étanche et pouvant être immergé durant un maximum de 30 minutes jusqu'à 2 mètres de profondeur. Un point qui démontre la maîtrise de Samsung dans ce domaine pour un écran pliable.

A cela s'ajoute un bloc photo sur la surface dorsale comportant trois capteurs, avec un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif de 12 Mpixels chacun. Enfin, deux caméras à selfie y sont aposées, l'une sur la façade avant de l'écran 6,2 pouces et une autre sur l'écran de 7,6 pouces.

Disponible en septembre, le prix du Galaxy Z Fold 3 sera de 1.799 euros en France.

Le Galaxy Z Flip 3

C'est sans doute celui qui sera le plus «populaire». Le Galaxy Z Flip 3 combine la même technologie que le Fold 3, mais l'applique à un format de poche. En clair, une fois déplié l'appareil affiche un écran de 6,7 pouces donnant l'impression d'utiliser un mobile classique, mais celui-ci se replie en deux pour un minimum d'encombremement avec des dimension minimes (72,2 x 16,6 x 6,9 mm).

En outre, Samsung ajoute un point de détail intéressant avec la présence d'un petit écran couleur de 1,9 pouces qui apparaît sur la coque une fois replié. Cet écran permet de lire l'heure, mais aussi des notifications, des messages et même d'afficher des photos et les nom des personnes qui cherchent à vous joindre. L'idée étant de ne pas forcément avoir à ouvrir le mobile pour être averti des informations les plus communes.

Le module photo se compose quant à lui d'un double objectif, l'un grand angle et l'autre ultra grand angle de 12 Mpixels chacun.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 sera lancé en septembre au prix de 1.049 euros.