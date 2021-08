Les meilleurs smartphones à moins de 300 euros pour la rentrée

Après les vacances, les finances ne sont pas forcément au mieux. Et s'il faut, en outre, changer un un smartphone tombé au fond de la piscine ou équiper un ado, autant choisir un modèle accessible et bien conçu.

Précision importante, les tarifs mentionnés sont les prix de vente conseillés et ne tiennent pas forcément compte des offres et des remises proposées par les revendeurs. Donc restez à l'affût, si vous voulez obtenir le meilleur prix.

Redmi Note 10 Pro

A moins de 300 euros, évidemment, on va plutôt se tourner vers des modèles Android, car la porte d'entrée pour un iPhone est un peu plus élevée (Un peu moins de 500 euros pour l'iPhone SE). Chez Xiaomi et ses «sous-marques», plusieurs modèles sont très bien placés. C'est le cas du Redmi Note 10 Pro, qui a pour seul défaut de ne pas être taillé pour la 5G. Assez léger pour son grand format, il est outre doté d'un écran Super Amoled 120 Hz de 6,6 pouces de diagonale (1.080 x 2.400 pixels), bien calibré et très agréable à l'oeil. Des qualités qui vont de pair avec un bon capteur photo principal (avec un mode 108 Mpixels) pour cette gamme de prix. Petit bonus, sa batterie haute capacité de 5.020 mAh se recharge totalement en un peu plus d'une heure.

Redmi Note 10 Pro, Xiaomi, 279 euros

Oppo A54 5G

Oppo ne nous déçoit pas, une fois de plus, même si le smartphone A54 5G n'est pas forcément exempt de tout défaut. Parmi les bons points, on peut signaler l'affichage, très satisfaisant même s'il s'agit d'une dalle LCD et pas Amoled. L'autonomie est également au rendez-vous, avec une batterie de 5.000 mAh, et les photos sont de bonne facture. La présence d'un module grand angle est à signaler. En revanche, prévoyez un peu de temps pour le recharger car le A54 5G ne fait pas partie des champions de sa catégorie. Le positionnement des boutons de réglage du volume est également assez inhabituel, il faudra un temps d'adaptation. Mais rien de problématique, au final.

A54 5G, Oppo, 259,90 euros

Realme 8 5G

Malgré son tarif agressif, le Realme 8 5G est tout sauf un produit low cost. Il est par exemple doté d'un écran Amoled de bonne facture, d'une batterie de 5.000 mAh, avec une recharge rapide, et la qualité photo de son capteur principal de 48 Mpixels est très satisfaisante, surtout pour ce tarif. Certes, il lui manque un ultra grand angle et son grand frère, le Realme 8 classique est doté d'un capteur 64 Mpixels, mais la différence ne sera pas flagrante pour la plupart des utilisateurs.

8 5G, Realme, 179 euros

Motorola G30

Le Moto G30 de Motorola, sorti il y a quelques mois, est un bon compromis - en entrée de gamme - pour celui qui veut un modèle complet et assez efficace en photo. Ce smartphone intègre un bloc photo de quatre capteurs, dont un principal de 64 Mpixels, un téléobjectif, un ultra grand angle et un capteur pour les photos en mode macro. La configuration de 4 Go de Ram et 128 Go de stockage peut sembler limitée, mais elle fera l'affaire pour les personnes qui veulent un portable 4G fiable et doté d'une bonne autonomie avec une batterie de 5.000 mAh.

G30, Motorola, 199 euros

One Plus Nord CE 5G

Depuis son lancement, en 2013, l'entreprise OnePlus a rarement déçu, proposant régulièrement des modèles de qualité, mais malheureusement de plus en plus chers. Pour cette rentrée 2021, la marque chinoise a décidé de frapper fort dans le milieu de gamme, avec un Nord CE 5G assez efficace. Pour séduire, la marque chinoise mise sur un bel équilibre de composants, avec un écran Amoled à 90 Hz, Un bon processeur Snapdragon 750G et une batterie de 4.500 mAh, qui se recharge très vite. Au rayon photo, pas de mauvaise surprise non plus, avec un triple module composé d'un grand-angle, d'un ultra grand-angle et d'un dernier dédié au mode portrait. Enfin, l'ensemble est proposé à 299 euros dans la version dotée de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, ce qui lui permet de très bien se placer face à la concurrence.

Nord CE 5G, OnePlus, à partir de 299 euros

Nokia X10

Sur le papier, le Nokia X10 n'est pas le mieux équipé de notre sélection Il dispose d'un écran LCD et non Amoled, son processeur (Snapdragon 480 5G) est assez modeste mais peu gourmand et il dispose de 6 Go de ram accompagnés de 64 Go de stockage interne. Reste que Nokia nous a toujours habitué, ces dernières années, à des smartphones bien finis. Au niveau du design, le X10 se montre ainsi clairement à son avantage. Le coloris vert arctique est particulièrement réussi et met bien en valeur les formes du smartphone. Quant à la photo, le quadruple module équipé d'optiques Zeiss est un excellent produit, qui offre un rendu flatteur.

X10, Nokia, 299 euros

Poco X3 Pro

Pas de dalle Oled pour ce modèle, ni de 5G mais le Poco X3 Pro mise sur un processeur performant (Snapdragon 860) surtout à ce niveau de prix. Il sera donc le meilleur ami des joueurs, en milieu de gamme, d'autant que l'écran bénéficie d'un excellent taux de rafraîchissement de 120 Hz. Evidemment, à ce tarif (à partir de 229,90 euros), le reste de la configuration n'est pas aussi flatteuse. L'intégration du module photo n'est pas optimale, par exemple, mais le Poco X3 Pro tient largement la route par ailleurs.

Bon à savoir : ce smartphone est proposé en deux configurations, toutes deux solides, même si les gros gamers préfèreront se tourner vers la seconde (6 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage ou 8 Go de RAM assortis de 256 Go de stockage), vendue 50 euros plus cher.

X3 Pro, Poco, à partir de 229,90 euros