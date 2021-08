Google a payé seulement 20,5 millions d’euros d’impôts en 2020

L’optimisation fiscale continue chez Google. La filiale française du moteur de recherche américain aurait dû payer en France 200 millions d’euros d’impôts sur les bénéfices contre les 20,5 millions d’euros versés.

C’est par le système du double irlandais, qui permet à une entreprise multinationale de déclarer en Irlande - pays où l’impôt sur les bénéfices est relativement faible - des revenus publicitaires générés en France, que Google a pu optimiser sa fiscalité. Selon les informations de Capital, la filiale d’Alphabet a ainsi déclaré au fisc français un chiffre d’affaires peu élevé de 576 millions d’euros. Un montant qui représente uniquement les services rendus par la filiale française aux autres entités du groupe.

Le chiffre d’affaire se situerait davantage entre 2,5 milliards et 4,5 milliards d’euros si l’on se réfère aux revenus générés par Google à travers le moteur de recherche et d’autres services publicitaires dans l'Hexagone. L’entreprise aurait alors dû payer en France entre 200 et 350 millions d’euros d’impôts sur les bénéfices pour l’année 2020.

« En tant qu’entreprise internationale, nous payons la majorité de notre impôt aux États-Unis, notre pays d’origine, ainsi que tous les impôts dus dans les pays dans lesquels nous opérons » se défend un porte-parole de Google France. Le tribunal administratif, en juillet 2017, avait d’ailleurs donné raison à l’entreprise qui contestait un redressement fiscal de 1,115 milliard d’euros pour les années 2009 et 2010.

Le fisc avait également porté plainte au pénal en 2015 auprès du parquet national financier avant de conclure avec le géant du numérique un accord amiable prévoyant le paiement de 465 millions d’euros à l’administration française et une amende de 500 millions au parquet.