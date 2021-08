Tesla veut fabriquer des robots humanoïdes en 2022

Tesla ne fabriquera bientôt plus seulement des automobiles, mais aussi... des robots. Elon Musk a en effet partagé ce vendredi 20 août le projet de son groupe visant à lancer d'ici à 2022 des humanoïdes.

Le Tesla Bot sera «amical et vous pourrez lui échapper en courant plus vite que lui a priori», a plaisanté le multimilliardaire lors d'une conférence portant sur les avancées de Tesla en matière de conduite semi-autonome. Un tweet du constructeur automobile fait également référence à un compagnon robotisé, avec cinq doigts à chaque main et deux jambes.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59 — Tesla (@Tesla) August 20, 2021

Un prototype devrait être présenté l'an prochain, a affirmé Elon Musk, sans préciser toutefois un délai pour une vente commerciale.

Des robots semi-conscients

«Tesla est certainement l'entreprise de robotique la plus importante au monde, parce que les voitures sont des robots semi-conscients sur roues, avec un ordinateur de bord dédié à la conduite autonome», a précisé l'homme d'affaires, également à la tête de la société spatiale SpaceX, pour qui «cela fait sens de donner à tout ça une forme humanoïde».

© Capture Tesla Livestream

Le message envoyé par Tesla vise tout d'abord de recruter des ingénieurs et roboticiens qui pourront travailler sur ce projet de robot bipède jusqu'ici gardé secret et développer de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle.

Cette intervention s'inscrit également dans une période tendue au sein de Tesla. Le constructeur fait l'objet d'enquêtes sur ses technologies d'assistance à la conduite «Autopilot» et «Full Self driving» (FSD). Elles sont accusées de faire croire à tort aux automobilistes que les véhicules peuvent se conduire presque seuls. En juin dernier, Tesla avait battu le rappel de 285.000 véhicules commercialisés pour «risque de collision».