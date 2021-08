Au Royaume-Uni, PayPal va permettre d'acheter et de vendre des cryptomonnaies

Un premier pas vers la démocratisation des cryptomonnaies. Il sera bientôt possible d'acheter, de détenir et de revendre des monnaies électroniques sur son compte PayPal. Un premier essai est lancé cette semaine pour les citoyens du Royaume-Uni.

Bitcoin, Ether, Litecoin et Bitcoin Cash sont les quatre cryptomonnaies que PayPal autorise à utiliser sur sa plate-forme. Le géant du paiement en ligne proposera un nouvel onglet dédié à ces devises pour afficher leur cours en temps réel, ainsi que d'autres informations y compris les risques potentiels. Une section qui sera ajoutée à l'application mobile ainsi qu'au site web du service.

«La pandémie a accéléré le changement numérique et l'innovation dans tous les aspects de notre vie, y compris la numérisation de l'argent et une plus grande adoption par les consommateurs des services financiers numériques», a indiqué Jose Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général de la blockchain, de la crypto et des monnaies numériques chez PayPal. Et d'ajouter : «Nous nous engageons à continuer de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs au Royaume-Uni et dans le monde, pour offrir notre soutien et contribuer de manière significative à façonner le rôle que les monnaies numériques joueront dans l'avenir de la finance et du commerce mondiaux».

Améliorer la compréhension des cryptomonnaies

Le groupe américain entend ici «contribuer à améliorer la compréhension du fonctionnement des cryptomonnaies». Un but que Paypal a mis en avant également aux Etats-Unis, où il est même possible de payer certains produits grâce à son portefeuille de cryptos chez des web-marchands partenaires.

En 2021, les monnaies 100 % électroniques comme le bitcoin, le dogecoin et l'ethereum ont connu un bond record de leur cours, même si celui-ci reste extrêmement volatile.