Cybersécurité : Joe Biden tire la sonnette d'alarme auprès des entreprises

En matière de cybersécurité chacun est vulnérable, y compris les grandes entreprises. Après une série de cyberattaques sans précédent ces derniers mois, Joe Biden a choisi de réunir les principaux dirigeants des géants américains au sein de la Maison Blanche.

Ce mercredi, les patrons de Google, Sundar Pichai, d'Amazon, Andy Jassy, d'Apple, Tim Cook et de Microsoft, Satya Nadella, mais aussi ceux d'autres grands groupes, banques, assurances et de services d'eau et d'électricité doivent rejoindre Washington pour s'entretenir auprès du président des Etats-Unis.

Les vols de données et attaques au rançongiciel se sont en effet multipliés ces derniers mois, ciblant différentes entreprises et organisations, dont un opérateur américain d'oléoducs, une entreprise de conditionnement de viande, les services de santé irlandais ainsi qu'une compagnie aérienne indienne.

Les Etats-Unis se souviennent de la gigantesque cyberattaque qui a frappé son territoire fin 2020 et a affecté les serveurs des e-mails de Microsoft et surtout compromis le logiciel Orion de la firme américaine SolarWinds, utilisé pour la gestion et la supervision de réseaux informatiques de grandes entreprises ou d'administrations. Parallèlement, Facebook, LinkedIn, Google et Microsoft ont été victimes de vols de données massifs avec plusieurs millions d'identifiants divulgués sur la Toile. L'année 2021 a donc soulevé des questions sur la protection de 16 «infrastructures clés» américaines, y compris l'énergie, la défense, la production industrielle et l'alimentation.

Un fléau à ne pas négliger

Autant de domaines sensibles qui prouvent que les cyberattaquants peuvent désormais atteindre les entreprises de toutes tailles et y causer de sérieux dommages numériques avec plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros de dégâts. Certains analystes ont appelé à des sanctions plus fermes contre la Russie et d'autres pays accusés d'abriter les pirates informatiques. D'autres proposent de mieux réguler les cryptomonnaies, utilisées par les hackers qui réclament des rançons pour rétablir un service qu'ils ont bloqué (rançongiciel).

«Il y aura des annonces concrètes», a expliqué un haut-responsable de la Maison Blanche, lors d'une conférence de presse mardi. Les attaques récentes «ont créé un sentiment d'urgence et la nécessité pour le gouvernement et les entreprises privées de reconcentrer leur attention sur ce fléau», a-t-il conclu.