Rentrée 2021 : Voici 5 ordinateurs portables pour les étudiants

Parmi les fournitures incontournables pour faire ses études, les ordinateurs portables font désormais partie des postes de dépenses pour la rentrée. CNEWS a sélectionné cinq modèles intéressants en fonction de leur rapport qualité-prix.

Les tarifs mentionnés sont basés sur les prix publics conseillés et ne tiennent pas compte des éventuelles promotions proposées par les revendeurs.

Microsoft Surface Laptop 4 (1.129 euros)

Pour sa 4e génération de Surface Laptop, Microsoft livre un bel équilibre en matière de design, de finition, d'ergonomie et de performances. Il est possible d'opter pour un assemblage du clavier tout en alcantara ou bien en métal, face à un très bel écran de 13,5 pouces pour cette version à 1.129 euros. Si l'appareil est actuellement livré sous Windows 10, il devrait passer sans problème à la version 11 attendue pour la fin de l'année et qui intégrera de nombreuses nouveautés en même temps qu'une interface plus épurée. L'expérience sonore Dolby Atmos délivrée par ses haut-parleurs intégrés complètent l'univers multimedia de ce PC portable qui se révèle aussi à l'aise pour la bureautique. Il est également à noter que l'écran de cet ordinateur est tactile pour faciliter certaines interactions avec les applications compatibles.

Surface LapTop 4, Microsoft, 1.129 euros en 13,5 pouces.

Asus Zenbook UX325 oled (899 euros)

Toujours du côté des PC, Asus propose le Zenbook UX325 Oled. Un modèle qui, comme son nom le suggère, propose un écran Oled pour offrir une image irréprochable et flatteuse pour les rétines. Une technologie encore rare à ce niveau de prix sur un PC portable. Très fin avec ses 13,9 mm d'épaisseur, il offre une expérience immersive où que l'on voyage, avec une autonomie qui dépasse largement les 12 heures. On apprécie également son trackpad qui intègre un clavier numérique tactile pour plus de confort. Ce modèle permettra d'accueillir Windows 11 d'ici à la fin de l'année. Il intègre un processeur Intel de 11e génération pour assurer une bonne polyvalence.

Zenbook UX325 Oled, Asus, à partir de 899 euros.

apple macbook air m1 (1.129 euros)

Best-seller de la gamme d'ordinateurs Apple, le MacBook Air a hérité fin 2020 d'une nouvelle puce révolutionnaire, baptisée M1. Celle-ci a décuplé la puissance et les capacités de cet ultraportable. Surtout, elle n'a sacrifié en rien son autonomie qui passe de 10 à 20 heures contrairement aux anciens modèles. Si vous préférez donc opter pour un portable Apple, ce modèle reste un must mais qui reste affiché au-delà des 1.100 euros. Son châssis en aluminium et son large trackpad en font un modèle robuste et facile d'usage, pensé autour d'un écran 13 pouces flatteur.

MacBook Air M1, Apple, à partir de 1.129 euros.

huawei matebook 13 2020 (799 euros)

Pour la rentrée, Huawei a revu ses tarifs autour de sa gamme d'ordinateurs portables. Et le Matebook 13 (2020) s'avère un bon compromis pour travailler sous Windows 10. Avec un processeur Intel Core de 10e génération et une carte graphique Nvidia GeForce MX 250, ce petit PC lancé l'an passé est suffisamment bien doté pour être à l'aise dans de nombreux usages. Le constructeur chinois enrichit son modèle tout en aluminium d'un bel écran pratiquement sans bordures noires et dont la dalle de 13 pouces propose une définition 2K du plus bel effet. Un produit à la fois design et léger, indiqué pour suivre un étudiant tout au long de son cursus.

Matebook 13 (2020), Huawei, 799 euros.

Acer Aspire 3 (499 euros)

Dans le milieu de gamme, le nouvel Aspire 3 (2021) d'Acer offre un bon compromis pour les budgets plus serrés à moins de 500 euros. A l'aise pour la bureautique, il offre un écran très large de 15,6 pouces pour les étudiants à la recherche d'un meilleur confort de lecture.

Il dispose même de filtres pour minimiser les rayons bleus de l'écran en cas de session prolongée. Petit plus, l'appareil est fourni avec une sacoche de transport, ainsi qu'une souris sans fil complémentaire.

Aspire 3 (2021), Acer, 499 euros.