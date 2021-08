Pour ses 10 ans, Messenger offre de nouvelles fonctionnalités

De sondages à partager, des chansons d'anniversaire ou encore des effets en réalité augmentée, Facebook Messenger fête ses 10 ans ce mois-ci et vient d'intégrer plusieurs nouveautés.

Alors que l'application du réseau social Facebook teste actuellement aux Etats-Unis la possibilité de passer des appels vocaux et vidéo sans passer par Messenger, la messagerie n'a pas dit son dernier mot et n'est pas encore au point de disparaître. En atteste ce 10e anniversaire qui fait le plein de fonctionnalités. Par le biais d'une mise à jour gratuite sur iOS et Android, l'application permet notamment aux utilisateurs de célébrer les anniversaires de leurs proches avec de multiples effets. Il est ainsi possible de créer une mini-vidéo avec des effets en réalité augmentée en arrière-plan. Des stickers festifs ont également été ajoutés. En outre, les soundmojis permettent désormais d'envoyer une petite chanson d'anniversaire.

Des sondages pour animer les conversations

Parallèlement, les 10 ans de Messenger sont l'occasion de lancer des interactions inédites entre les utilisateurs. A la manière des sondages proposés sur Twitter, Messenger accueille une fenêtre activable afin d'engager facilement des petites enquêtes avec ses contacts. Il est ainsi possible d'interroger les membres d'un groupe Messenger sur une question de type : «Qui est le plus susceptible de...» et de proposer diverses réponses pour que ceux-ci sélectionnent celle qui leur correspond. De quoi animer les conversations et engager un peu plus les utilisateurs. Cette option «Sondage» est disponible en appuyant sur le bouton + de l'application, qui permet notamment d'ajouter des GIF.

Aux Etats-Unis, plusieurs options sont également en test sur Messenger. L'une d'entre elles invite à associer un effet visuel (applaudissement, feu d'artifice, pluie de cœurs...) lorsque certains mots sont écrits au cours d'une conversation. L'idée étant d'animer celle-ci en la rendant plus fun. Enfin, il est possible d'envoyer à un ami sur Messenger un cadeau virtuel qui est une petite somme d'argent qu'il pourra dépenser via Facebook Pay. Ces deux dernières fonctionnalités sont, pour l'heure, expérimentées auprès des utilisateurs américains et pourraient être déployées en Europe dans les prochains mois.