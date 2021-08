iPhone : bientôt des appels par satellite en cas d'urgence ?

Alors que le buzz monte autour des iPhone 13 en vue de leur présentation en septembre, les projets d'Apple sont scrutés de près par les experts en technologie. Dernière en date, la possibilité de passer des appels par satellite serait envisagée.

L'idée est de pouvoir s'affranchir des réseaux 2G, 3G, 4G et 5G, mais aussi du WiFi lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles dans certaines zones reculées. Dans l'absolu, il ne serait pas question ici de donner des nouvelles du petit dernier aux grands-parents, mais bien de pouvoir contacter tout service de secours en cas d'urgence, affirme ainsi Bloomberg qui met en avant cette future fonction.

Cette dernière serait toujours dans les cartons d'Apple selon le site d'information américain qui souligne que, sauf surprise, les appels par satellite ne seraient pas d'actualité sur les iPhone 13 qui seront lancés cette année. Bloomberg détaille ainsi qu'il serait possible d'utiliser l'application Messages, pour partager un SOS avec une longueur de texte restreinte. Des messages prédéfinis pourraient d'ailleurs être intégrés pour décrire rapidement la situation.

Une minute pour joindre les secours

Des appels vocaux pourraient également être passés via cette solution en cas d'accident grave, de catastrophe ou de situation d'urgence absolue, qui permettrait par exemple d'accéder au 112 (le numéro d'urgence européen). Il conviendrait alors d'être à l'extérieur et d'attendre environ 60 secondes pour être mis en relation avec les secours, l'appel fournissant à ces derniers votre position GPS et votre fiche médicale (groupe sanguin...), si vous l'avez complétée dans l'application santé du mobile.

Tous les pays ne seront toutefois pas concernés par une telle fonctionnalité, puisqu'il faudra s'assurer de la compatibilité de cette technologie avec les différents territoires, la couverture satellite ainsi qu'un accord avec les autorités locales pour y accéder, les transmissions par satellite obéissant à un protocole différent.