Twitch : pour dénoncer le cyberharcèlement, des utilisateurs organisent une journée de boycott

Twitch est dans le collimateur de certains de ses utilisateurs. Sur Twitter, le hashtag #ADayOffTwitch («Un jour sans Twitch») s'est propagé, incitant à boycotter cette plate-forme de diffusion en direct pour la journée du mercredi 1er septembre. Ceux qui sont à l'origine du mouvement dénoncent le harcèlement en ligne, jugé de plus en plus récurrent sur Twitch.

Avec #ADayOffTwitch, les streameurs, qui partagent du contenu en direct sur la plate-forme, veulent attirer l'attention du réseau social, qu'ils jugent peu réactif face aux «raids haineux», devenus plus importants cet été.

Today is #ADayOffTwitch and honestly -- it feels cathartic.





I'll be spending this time with my family, gaming and hanging with friends and just taking a fucking breath.





This is not the end. But fuck, I am going to enjoy today.





That's #MyDayOffTwitch

— (@RekItRaven) September 1, 2021