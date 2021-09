NBA 2K22 : Tout savoir sur la nouvelle édition qui sortira le 10 septembre

Après plusieurs mois de mystère entretenu autour de NBA 2K22, l’éditeur Visual Concepts vient de publier plusieurs vidéos pour préparer le lancement de sa célèbre simulation de basketball, prévu le 10 septembre.

Face à des joueurs toujours plus exigeants et le défi posé par les consoles nouvelle génération, les développeurs de NBA 2K22 avaient, cette année, pour objectif de mieux récompenser l’intelligence de jeu, d’améliorer l’impact des gestes défensifs, pour aller encore plus loin dans la quête d’un niveau d’authenticité toujours plus proche de la perfection.

«Cette année, nous avions dressé une liste ambitieuse d'améliorations à apporter : un gameplay plus rapide, des mouvements plus précis et réactifs, une défense reposant plus sur les compétences et d'importantes modifications au système de création des joueurs», confie Mike Wang, le directeur du gameplay, dans un communiqué publié sur le site officiel.

Une défense améliorée

L’amélioration des aptitudes défensives d’un joueur – en fonction de son profil et de ses attributs – et les résultats obtenus sur le terrain a été un des axes majeurs de ce NBA 2K22. Les défenseurs extérieurs disposant des attributs et des insignes adaptés pourront plus facilement mener la vie dure à leur adversaire, avec une capacité accrue à stopper le porteur du ballon, et forcer la passe. Et d’intercepter la balle.

La protection du cercle a, elle aussi, été remaniée à partir du moment où le joueur gère correctement son positionnement et le timing de ses tentatives de contre (et là encore, en fonction de ses attributs et insignes).

C’est l’intégralité du système de «contest» qui a été reconstruit, et permettra de donner vie à de nouvelles animations de contres smashés (comme Zion Williamson dans la vidéo ci-dessus). L'architecte du gameplay, Mike Wang, promet la disparition des «ghost contests», comprendre un tir gêné alors que le défenseur n’est pas en position de contester.

Cette fois, les défenseurs ne pourront compter que sur eux-mêmes pour arrêter leur vis-à-vis. Mais ils seront largement récompensés de leurs efforts. «Cette année, si vous êtes mal positionné ou si vous ne mettez pas la main dans le visage du tireur, l'équipe adverse marquera des paniers faciles. En revanche, si vous gênez les tireurs avec une bonne défense, cela donnera lieu à une grande quantité de briques et de air balls», précise Mike Wang.

L’évolution technologique de la NextGen a permis de quasiment supprimer les sensations de glissades sur le parquet, les joueurs ne disposant pas des attributs d’un excellent défenseur seront pénalisés s’ils tentent d’intercepter, le timing sur les interceptions et les contres restent primordial, et des nouveaux insignes (voir plus bas) seront à disposition pour donner aux mordus de défense les outils nécessaires pour peser sur le cours d’un match.

A noter que l'habileté défensive de l’IA (intelligence artificielle) a également subi, comme chaque année, de nombreuses modifications. Notamment concernant la défense sur les pick & roll, ainsi qu’une aide défensive sur les coupes au panier.

Les dribbles moins faciles à maîtriser

Les pros du maniement du ballon – aussi bien NextGen que CurrentGen – vont encore avoir du travail. Cette nouvelle édition ne permettra pas à tous les types de profils – meneur de jeu, arrière, ailier, ailier fort, pivot – de disposer de la même vitesse balle en main. Première chose capitale à savoir au moment de créer votre joueur (et de dépenser votre monnaie virtuelle). Selon Mike Wang, il existe cette saison plusieurs niveaux de maîtrise du dribble permettant de débloquer les animations les plus élaborées. Le top niveau se place à 85 en contrôle du ballon, mais ceux qui se trouveront en-dessous ne seront pas complètement exclus de la partie, et disposeront de packs de dribbles en fonction de leur attribut, ce qui est une bonne nouvelle. NBA 2K22 proposera des size-ups personnalisés où l’utilisateur aura encore plus de contrôle sur le rythme de dribbles et les enchaînements. «L'utilisateur peut désormais effectuer directement les grandes feintes de crossover de KD, les dribbles de Harden autour des jambes, les crossovers rapides de Steph et les dribbles méthodiques d'avant en arrière de Luka. Il ne s'agit plus de vidéos prédéfinies», explique Mike Wang.

Au total, ce ne sont pas moins de 50 packs uniques de size-ups – chacun offrant des avantages distinctifs – qui seront à disposition. Mais aussi 32 séquences de dribbles uniques baptisés «combos personnalisés». «Il s'agit de combos de dribbles rapides de trois ou quatre secondes qu'on peut déclencher simplement en appuyant sur la touche de Sprint et en déplaçant le système de commandes Pro vers le haut. En associant les sizeups personnalisés et les combos personnalisés, on bénéficie d'une variété infinie de moyens d'éliminer un défenseur», continue Mike Wang.

Le jeu au poste remis au goût du jour

Les utilisateurs vont découvrir un tout nouvel arsenal de mouvement dos au panier et de déplacements afin de permettre aux intérieurs de dominer la raquette comme jamais auparavant. Retournement, feintes, dégagement, bras roulés, fadeaways, etc. ceux qui prendront le temps d’apprendre à maîtriser les subtilités du jeu au poste seront récompensés sur le terrain.

Les tirs mieux équilibrés

Selon Mike Wang, un compromis a été trouvé dans ce NBA 2K22 afin que les tirs ne soient pas trop faciles à entrer (NBA 2K20), mais pas non plus trop compliquée si la note aux tirs n’est pas excellente (NBA 2K21). Ceci étant dit, c’est principalement la qualité des tirs tentés qui déterminera le résultat sur le terrain.

«Cette année, le facteur déterminant pour la réussite des tirs, c'est une bonne analyse de la situation. Les équipes qui créent des ouvertures et prennent des bons tirs auront bien plus de réussite que les équipes qui tentent des tirs médiocres en situation défavorable. Cela semble évident, mais nous avons vraiment privilégié ce facteur cette année, car les tirs ouverts passaient un peu au second plan face aux évaluations et à l'habileté avec les commandes», prévient Mike Wang.

Là encore, de nouveaux insignes vont venir aider les utilisateurs à réaliser des prouesses sur le terrain au niveau de l’adresse. La jauge du timing de tir a évolué (elle pourra être désactivée) et offre une meilleure visibilité aux joueurs. A noter que sa taille évoluera en fonction de la qualité des tirs.

plus de détails pour la finition au cercle

La bonne nouvelle est que, comme pour le tir, les utilisateurs vont avoir accès à un créateur de dunks afin de personnaliser leur répertoire. Des célébrations à l’atterrissage – à l’instar des tirs parfaits – seront également disponibles pour fanfaronner devant ses adversaires après coup.

Pour les détenteurs de console nouvelle génération, sachez qu’il faudra désormais utiliser une jauge de timing pour les tentatives de alley-oop et les dunks spectaculaires. Il sera possible par ailleurs de forcer ces dunks spectaculaires malgré la présence d’un défenseur (attention toutefois de disposer d’une note élevée en dunk), mais le timing de la jauge fera la différence entre une réussite, et un échec cuisant. «Il n'est pas facile de trouver le bon timing sur ces techniques risquées qui peuvent rapporter gros, mais quand on réussit, c'est vraiment gratifiant», annonce Mike Wang.

Création de joueur, insignes et takeover pas oubliés

La leçon a été retenue apparemment. Le lancement d’un nouvel outil de création de joueur dans la version NextGen n’a pas été sans difficulté, avec notamment une profusion d’ailier-forts qui arpentaient les rues de la ville virtuelle en raison, notamment, du nombre d’insignes largement supérieur qu’il était possible d’obtenir avec ce profil par rapport aux autres.

Dans NBA 2K22, Mike Wang promet plus de diversités et d’équilibre entre les joueurs grâce à une version corrigée du système d’attribution des insignes. Avec des avantages bien spécifiques selon le profil désiré.

«Le nouvel écran de création détaillée permet aux utilisateurs de plus facilement identifier les insignes disponibles, le coût à chaque niveau et les seuils d'attribut requis. Vous verrez également comment ces chiffres évoluent en temps réel quand vous ajustez les valeurs maximales des attributs», précise Mike Wang. Il sera désormais possible de modifier rapidement ses insignes en fonction des adversaires grâce à un menu «sélection d’insignes» accessible à tout moment.

En parlant d’insignes, de nombreuses nouveautés sont à prévoir. Dont voici une petite sélection :

Takeoff sans limites : capacité à s'élever de plus loin lors de tentatives de dunk sur pénétration

Chef : capacité à réussir des tirs à 3 points de loin en sortie de dribble comme Steph

7 sec ou moins : améliore votre capacité à marquer en début de possession

Expert du mismatch : capacité à tirer par-dessus des défenseurs plus grands lors d'un switch

Chapardeur : capacité à voler le ballon plus efficacement lors des tentatives de double-pas et de dunk

Mort de faim : capacité à s'emparer des ballons en 50/50 plus vite que les adversaires

Menace : capacité à faire considérablement baisser les stats offensives des adversaires en les marquant de près

Au total, 80 insignes seront disponibles, aussi bien sur NextGen que sur les versions Current Gen. Mike Wang annonce également l’arrivée sur NextGen des Bonus de Takeover. «Il s'agit de modificateurs que vous pouvez débloquer et équiper pour renforcer vos aptitudes de Takeover !», annonce-t-il sans plus de précisions.