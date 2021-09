Mercedes-Benz présente un système de «conduite» par la pensée

Si les voitures autonomes dessinent l'avenir de l'automobile, d'autres technologies pourraient révolutionner nos usages à bord des véhicules. Lors du Salon IAA Mobility qui se tient cette semaine à Munich, Mercedes-Benz a présenté un système visant à contrôler certains éléments par la pensée.

Le concept car Vision AVTR, déjà dévoilé au CES de janvier 2020, s'est montré sous un nouveau jour lors de ce salon de l'automobile en détaillant un peu plus cette technologie reposant sur l'interaction cerveau-machine. Selon le constructeur allemand, il serait possible de penser simplement à une interaction et le véhicule obéirait à vos moindres pensées.

Pour le moment, ce dispositif expérimental permettrait d'interagir avec le système de navigation en pensant simplement à sa destination pour que le véhicule vous y emmène, en changeant à volonté l'ambiance lumineuse de l'habitacle ou encore en contrôlant la radio pour changer de station.

© Mercedes-Benz

Baptisé BCI (pour brain-computer interface), ce dispositif se présente pour le moment sous la forme d'un bandeau muni d'électrodes. «Après un court processus de calibrage, l'appareil BCI attaché à la tête de l'utilisateur analyse les ondes cérébrales mesurées et déclenche une fonction définie», explique Mercedes-Benz sur son blog dédié à l'IAA.

Ne pas quitter la route des yeux

«La technologie BCI peut permettre de soulager encore plus l'utilisateur, afin de pouvoir se concentrer sur l'expérience de conduite», explique Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Daimler AG et Mercedes-Benz AG. Le BCI mesure ainsi en temps réel les signaux électriques du cerveau captés par les électrodes et est en mesure de comprendre sur quoi son porteur se focalise et les interactions qu'il souhaite avoir avec la machine. Mercedes pense également aux passagers en situation de handicap qui ne pourraient pas utiliser les différentes options d'un véhicule. L'idée étant de ne pas avoir à parler ni à bouger un doigt pour interagir avec sa voiture.

Les concepteurs de la Vision AVTR se sont inspirés du film Avatar (2009) dans l'élaboration de ce véhicule. Le réalisateur James Cameron a d'ailleurs partagé avec Mercedes sa vision de l'automobile autour des technologies évoquées dans son film où ses protagonistes utilisaient une interface cerveau-machine pour prendre possession du corps des Na'vi.