Justice de proximité : voici les démarches que vous pouvez faire en ligne

Alors que le ministère de la Justice lance une vaste campagne pour expliquer aux Français ce qu'est la justice de proximité, un site internet gouvernemental entièrement repensé a été mis en ligne. Et il entend simplifier de nombreuses procédures.

Baptisé Justice.fr, ce site vient en complément du numéro de téléphone gratuit 3039 et des quelque 2.000 «point-justice» installés dans l'Hexagone. La campagne, menée sous la tutelle du garde des sceaux Eric Dupond-Moretti, met en évidence le manque d'information envers les justiciables, mais aussi les multiples possibilités pour faire accélérer certaines affaires courantes.

Le site ouvre notamment un vaste arbre de recherche (lien cliquable sur la photo ci-dessous) dont les branches interactives sont classées par catégorie (famille, état civil, logement, nationalité, santé, litiges financiers...) afin d'être orienté vers les bonnes démarches, conseillé sur des documents à remplir ou encore sur les institutions compétentes pour répondre à vos questions.

Parallèlement, le site permet de saisir le tribunal dans le cadre de différentes procédures. Il est ainsi possible de gagner du temps, tandis que la justice recommande également de passer au préalable et quand cela reste possible par la voix de la conciliation/médiation. Là encore, le justiciable est épaulé en ligne vers les bons interlocuteurs.

Si ces voix de recours sont épuisées, il est possible de faire une requête auprès des tribunaux compétents.

Formuler une requête auprès du juge aux affaires familiales (JAF)

Le service en ligne est ouvert pour les demandes suivantes : exercice de l'autorité parentale ; résidence habituelle du ou des enfants ; droit de visite et d'hébergement ; contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants (pension alimentaire) ; contribution aux charges du mariage obligation alimentaire (ascendant/descendant).

Se constituer partie civile

Le site Justice.fr permet aux victimes d'une infraction de remplir directement les formulaires pour se constituer partie civile. Toutefois, les personnes concernées doivent au préalable avoir reçu un avis à victime du tribunal les invitant à se constituer partie civile pour être informées de l'évolution de la procédure et «demander, le cas échéant, réparation des préjudices» subis.

Saisir le juge des tutelles

Si vous êtes un particulier majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle...) vous pouvez vous adresser au juge des tutelles afin de gérer cette mesure. Parallèlement, si vous êtes le représentant légal d'une personne majeure qui fait déjà l'objet d'une mesure de protection judiciaire et que vous souhaitez faire évoluer cette mesure, le site permet d'accélerer la requête.

estimer le montant de vos aides

Le site dispose également d'un outil intéressant permettant de simuler le montant d'une aide juridictionnelle, d'une pension alimentaire et de la saisie sur rémunération.

consulter un annuaire des professionnels

Enfin, Justice.fr permet d'accéder à un annuaire en ligne présentant les professionnels que vous pouvez solliciter pour des conseils ou être épaulés dans une affaire ou pour des démarches administratives. Avocats, conciliateurs, notaires et huissiers en exercice y sont référencés, le site du ministère renvoyant vers les plates-formes respectives de ces professionnels.